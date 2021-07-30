Оргкомитет Олимпиады-2022 в Пекине при строительстве объектов изучил опыт Игр в Сочи

ПЕКИН, 30 июля. /ТАСС/. Организационный комитет зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года при строительстве олимпийских объектов изучил опыт аналогичных соревнований в Сочи и южнокорейском Пхёнчхане. Об этом в пятницу на специальной пресс-конференции в Пекине, отвечая на вопрос ТАСС, заявил начальник управления планирования и строительства организационного комитета зимних Олимпийских игр в Пекине Лю Юйминь.

"Перед началом строительства олимпийских объектов мы изучили технологии, которые использовались на других подобных объектах. Особенно это касается олимпийских объектов на Играх в Сочи и Пхёнчхане, а также в европейских странах. Это оказало нам значительную помощь при строительстве. Мы изучили расположение этих объектов, а также ситуацию с их использованием после окончания Игр и возможность применения новых технологий", - сказал он.

Лю Юйминь отметил, что почти на всех ледовых площадках в системах охлаждения будет использоваться безвредный для экологии диоксид углерода. "Это наиболее продвинутая и дружественная по отношению к окружающей среде технология, которая позволяет обеспечивать почти нулевой уровень выбросов углерода, а также высокую энергоэффективность", - сказал он. По словам специалиста, эта технология позволяет контролировать температуру поверхности льда в пределах 0,5 градуса Цельсия.

Сочи принимал зимние Олимпийские игры в 2014 году, Пхёнчхан - в 2018-м. XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.