Стали известны все полуфиналисты женского футбольного олимпийского турнира

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Определились участники полуфиналов женского футбольного олимпийского турнира. Четвертьфинальные матчи прошли в пятницу.

Женская сборная США по пенальти обыграла команду Нидерландов. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 2:2. В составе сборной США отличились Саманта Мьюис (28-я минута) и Линн Уильямс (31). У нидерландской сборной голы забила Вивианне Мидема (18, 54). В серии пенальти сильнее были американки - 4:2.

В других четвертьфинальных матчах сборная Канады по пенальти обыграла команду Бразилии (0:0, 4:3), сборная Австралии в дополнительное время победила команду Великобритании со счетом 4:3, шведки выиграли у японок со счетом 3:1.

В полуфинале сыграют сборные Швеции и Австралии, США и Канады. Игры 1/2 финала пройдут 2 августа.

Россиянки не принимают участия в женском футбольном турнире. Финал состоится 6 августа.