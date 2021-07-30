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XXXII летние Олимпийские игры

Французский волейболист Нгапет пробил борт ногой в матче с командой России на Олимпиаде

После инцидента спортсмен продолжил матч, но ему потребовалась помощь партнеров по команде, чтобы подняться
Эрвин Нгапет AP Photo/Frank Augstein
Описание
Эрвин Нгапет
© AP Photo/Frank Augstein

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Волейболист сборной Франции Эрвин Нгапет пробил ногой борт, пытаясь отбить мяч, в ходе матча группового этапа с командой России на Олимпийских играх в Токио, передает корреспондент ТАСС.

Нгапет попытался отбить мяч ногой и в падении пробил борт. Чтобы подняться, ему потребовалась помощь партнеров по команде. После этого Нгапет продолжил игру, а бортовую тумбу заменили.

По итогам трех сетов счет в матче 2-1 в пользу сборной Франции.

Мужская сборная России по волейболу обеспечила себе выход в четвертьфинал олимпийских соревнований после победы над командой Бразилии в предыдущем матче.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
Футбол в России
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