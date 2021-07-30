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Биатлон

Тренер: биатлонистка Васильева поправит финансовое положение благодаря чемпионату России

Спортсменка в мае сообщила, что ее зарплата составляет 10 тыс. рублей

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Результаты на летнем чемпионате России по биатлону помогут Маргарите Васильевой поправить финансовое положение. Об этом ТАСС рассказала тренер спортсменки Людмила Панова.

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Васильева на летнем чемпионате России сумела попасть в тройку лучших в спринте и отобраться на летний чемпионат мира в чешском Нове-Место.

"Зарплаты пересматриваются после окончания сезона, в следующем году она может рассчитывать на повышение зарплаты, но премиальные за это выступление ей в любом случае выплатят. Так что свое финансовое положение она поправит", - сказала Панова.

"К тому же она отобралась на чемпионат мира. Ситуация не столь драматичная, она все же не копейки получает", - отметила тренер.

Васильева, которая в марте возобновила карьеру после полуторагодичного отстранения за нарушение антидопинговых правил, в мае сообщила, что ее зарплата составляет 10 тыс. рублей. Позднее стало известно, что речь идет об авансе, в месяц биатлонистка должна была получать 25 тыс. рублей.

Во время летнего чемпионата страны Васильева отметила, что другая российская биатлонистка Анастасия Егорова поделилась с ней помогающим в восстановлении после физических нагрузок L-карнитином. Себя она при этом назвала очень бедным спортсменом.

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Биатлон
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