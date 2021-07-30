На матч Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Бенфикой" будет допущено до 3 тыс. болельщиков

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Матч третьего квалификационного раунда между московским "Спартаком" и португальской "Бенфикой" смогут посетить до 3 тыс. болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

На матче #СпартакБенфика смогут присутствовать до 3000 человек ⚠ Продажа билетов начнётся в понедельник и будет доступна для владельцев абонементов сезона-19/20 и сезона-20/21. К продаже будут доступны только билеты на трибуну А и В. pic.twitter.com/37TnV3q07z

Сообщается, что продажа билетов начнется в понедельник, они будут доступны для владельцев абонементов на домашние матчи "Спартака" в течение предыдущих двух сезонов. Уточняется, что билеты будут продаваться только на трибуны A и B.

Первый матч между "Спартаком" и "Бенфикой" пройдет в Москве 4 августа. Встреча начнется в 20:00 мск. Ответная игра состоится в Лиссабоне 10 августа.