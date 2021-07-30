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Лига чемпионов

На матч Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Бенфикой" будет допущено до 3 тыс. болельщиков

Первая встреча третьего квалификационного раунда турнира пройдет в Москве 4 августа
Болельщики "Спартака" Егор Алеев/ТАСС
Описание
Болельщики "Спартака"
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Матч третьего квалификационного раунда между московским "Спартаком" и португальской "Бенфикой" смогут посетить до 3 тыс. болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

Сообщается, что продажа билетов начнется в понедельник, они будут доступны для владельцев абонементов на домашние матчи "Спартака" в течение предыдущих двух сезонов. Уточняется, что билеты будут продаваться только на трибуны A и B.

Первый матч между "Спартаком" и "Бенфикой" пройдет в Москве 4 августа. Встреча начнется в 20:00 мск. Ответная игра состоится в Лиссабоне 10 августа.

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