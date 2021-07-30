Российские волейболисты потерпели первое поражение на Олимпиаде в Токио

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России по волейболу проиграла команде Франции в матче четвертого тура группового этапа олимпийского турнира. Это поражение стало первым для россиян на Олимпиаде после трех побед.

Встреча завершилась со счетом 3-1 (25:21, 20:25, 25:17, 25:20) в пользу французов.

В других матчах группы B бразильцы обыграли американцев (3-1), аргентинские волейболисты были сильнее тунисцев (3-2). После четвертого тура сборная России занимает первое место с тремя победами, в активе бразильской сборной также три победы, однако россияне лучше по разнице выигранных сетов. Далее идут сборные США, Франции и Аргентины (по две победы), последнее место занимают тунисцы, не одержавшие ни одной победы.

В матчах четвертого тура группы A канадцы обыграли сборную Венесуэлы (3:0), сборная Польши победила японцев (3:0), итальянцы одержали победу над иранскими волейболистами (3:1). Сборная Польши занимает первое место в группе с тремя победами, такой же результат у итальянцев, однако поляки опережают итальянскую сборную по разнице выигранных сетов. Далее идут команды Канады, Японии и Ирана (все - по две победы), на последнем месте находится сборная Венесуэлы, не одержавшая ни одной победы.

В заключительном туре группового этапа сборная России 1 августа сыграет с командой Туниса. Финал мужского волейбольного турнира состоится 7 августа.