Карякин сыграет с Федосеевым в полуфинале Кубка мира по шахматам в Сочи

СОЧИ, 30 июля. /ТАСС/. Российский шахматист Сергей Карякин на тай-брейке обыграл американца Сэмюэля Шенкленда и вышел в полуфинал Кубка мира. Турнир проходит в Сочи.

По итогам двух партий с классическим контролем времени шахматисты не сумели выявить победителя. Партии в рапид завершились вничью, в блице сильнее оказался Карякин.

В полуфинале Карякин сыграет с соотечественником Владимиром Федосеевым, обыгравшим в четвертьфинале иранца Амина Табатабаи. В другом полуфинале действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен сыграет с поляком Яном-Кшиштофом Дудой. Первые полуфинальные партии пройдут 2 августа.

Регламент Кубка мира подразумевает матчи на выбывание. Каждый матч состоит из двух классических партий. В случае ничейного исхода по их сумме победитель определяется по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы, блиц и армагеддон. Мужской Кубок мира завершится 6 августа. Общий призовой фонд соревнования составляет $1 892 500. Победитель и финалист мужского турнира получат путевки в турнир претендентов.