Мамун пожелала Винер-Усмановой терпения и сил перед стартом команды России на Олимпиаде

ТОКИО, 30 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун поздравила с днем рождения президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер-Усманову и пожелала ей терпения и сил перед стартом команды России на Олимпиаде. Об этом Мамун рассказала ТАСС.

30 июля Винер-Усмановой исполняется 73 года. Турнир по художественной гиинастике на Олимпийских играх в Токио стартует 6 августа.

"Дорогая Ирина Александровна, от всей души поздравляю вас с днем рождения! Накануне старта выступления наших девочек на Олимпийских играх я прежде всего желаю вам терпения, сил и здоровья! Я уверена, что все получится! Мы с вами", - сказала Мамун.

Трехкратная чемпионка мира и Европы Ксения Полякова поблагодарила Винер-Усманову за труд по отношению к спортсменкам.

"Желаем вам терпения, здоровья и новых общих побед. Быть тренером дано далеко не каждому, а вы у нас вовсе тренер золотой. Спасибо вам за труд, за то, сколько сил и души вы вкладываете в каждого из нас - своих учеников, и пусть этот праздничный день подарит исполнение всех будущих планов и желаний. Мы вас любим, спасибо вам большое, вы для нас большой пример", - отметила Полякова.

"Вы - человек огромного таланта и обаяния, ваш вклад в развитие художественной гимнастики бесценен, - подчеркнула четырехкратная чемпионка мира Александра Солдатова. - Ваша активная жизненная позиция, доброжелательное отношение к людям, неравнодушие, инициатива, преданность делу заслуживают глубокого уважения и восхищения. Желаю, чтоб удача, успех и вдохновение были верными спутниками во всех ваших начинаниях. Новых творческих побед и удачи на Олимпийских играх".