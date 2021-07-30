Параатлеты поучаствуют и пройдут все этапы соревнований по триатлону Ironman в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Восемь параатлетов из России примут участие и пройдут все этапы соревнований по триатлону Ironman 70.3 - велозаезд, забег и плавание, - которые состоятся в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.

"Примут участие восемь параатлетов и восемь гидов вместе с ними", - сказали в пресс-службе.

Также было отмечено, что гиды будут сопровождать спортсменов на всех участках, однако никаких "поблажек" на этапах для таких спортсменов сделано не будет, в частности, стартовать они будут вместе со всеми. Победителей среди них наградят в отдельной номинации.

Международные соревнования по триатлону Ironman 70.3 впервые пройдут в России в Санкт-Петербурге 1 августа 2021 года при поддержке государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" и "Лиги героев". В состязаниях примут участие спортсмены из 67 субъектов России, всего в этом году регистрацию прошли 2,4 тыс. человек из 64 стран мира. Изначально их планировали провести в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса их перенесли на 2021 год.

Плавательный этап гонки пройдет на Гребном канале - 1 900 м. Велоэтап дистанцией в 90,1 км пройдет по Западному скоростному диаметру, а завершится событие беговым этапом дистанцией 21,1 км в живописной локации города - два круга по Крестовскому острову и Центральному парку культуры и отдыха им. Кирова на Елагином острове. ТАСС является информационным партнером мероприятия.