Безуглов сообщил, что РФС и ЦСКА поддержали совмещение им работы в сборной России и клубе

МОСКВА, 30 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский футбольный союз (РФС) и московский ЦСКА поддержали возможность совмещения должностей врачом сборной России и столичного клуба Эдуардом Безугловым. Об этом он сообщил ТАСС.

28 июля источник сообщил ТАСС, что Безуглов получил предложение от московского ЦСКА, отметив, что решение о сотрудничестве с армейским клубом будет принято после встречи с главным тренером сборной России Валерием Карпиным и одобрения от руководства РФС. 30 июля пресс-служба ЦСКА сообщила о назначении Безуглова главой медицинского штаба клуба.

"Предложение поступило недавно, размышлял недолго, потому что ЦСКА - большой клуб. Амбиции руководства по развитию профильного для меня направления не могут не вызывать уважения. Здесь проблем не было", - сказал Безуглов.

"Понятно, что я много лет в сборной, работа в которой является для меня честью, - отметил собеседник агентства. - Руководство РФС и ЦСКА приветствовали совмещение, никаких проблем нет. С Валерием Георгиевичем [Карпиным] тоже все обговорили. В ЦСКА играет много потенциальных кандидатов в сборные разных возрастов, поэтому и здесь есть преимущество".

Также Безуглов отметил, что "сил и времени хватит и на ЦСКА, и на сборную". "Амбиции большие в этом отношении. Опять же, я до апреля 2020 года совмещал работу в "Локомотиве" и сборной России - там проблем не было, здесь, уверен, их тоже не будет", - добавил специалист.

Лучшие ординаторы Сеченовского университета будут проходить стажировку в ЦСКА

"На кафедре [спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ имени И.М.Сеченова] я работаю более 10 лет, мы ведем активную научную работу, - продолжил Безуглов. - Уже в ближайшее время лучшие ординаторы с кафедры будут проходить стажировку в академии клуба. Там они будут набираться опыта, помогать врачам академии и дублирующего состава. Для ЦСКА это возможность выбирать лучших молодых специалистов в этой сфере в России".

Безуглову 39 лет, он является врачом сборной России с 2012 года. В команду его пригласил Фабио Капелло, на тот момент занимавший пост главного тренера сборной. Вместе с национальной командой Безуглов принял участие в двух чемпионатах мира (2014, 2018), двух чемпионатах Европы (2016, 2021) и Кубке конфедераций (2017). Также он работал в медицинских штабах "Локомотива" и "Анжи". В июне 2019 года Безуглов был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.