Обладатель Кубка Стэнли Крейчи объявил об уходе из "Бостона"

ТАСС, 30 июля. Чешский нападающий Давид Крейчи объявил об уходе из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон". Об этом сообщает пресс-служба команды.

"С конца прошлого сезона я думал о своем будущем и понял, что мне предстоит сделать сложный выбор. На этом этапе моей карьеры и жизни я решил вернуться в Чехию и играть рядом с семьей, которая многим пожертвовала для достижения моей мечты в НХЛ. Я хочу играть рядом с моими родителями, братом и друзьями. Хочу, чтобы мои дети жили там, где я вырос", - сказал Крейчи.

"Я всегда буду частью семьи "Бостона". Моя кровь всегда будет черно-желтой. Я хочу поблагодарить всех болельщиков за их поддержку, которые они оказывали мне и моей семье эти 14 лет", - добавил хоккеист.

Крейчи 35 лет, он выступал за "Бостон" с 2006 года, за это время провел в регулярных чемпионатах 962 матча, в которых набрал 730 очков (215 шайб + 515 результативных передач). В плей-офф в его активе 156 игр и 124 очка (42+82). В 2011 году он вместе с клубом выиграл Кубок Стэнли, став лучшим бомбардиром и снайпером плей-офф.