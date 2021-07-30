Гендиректор "Крыльев Советов" Андреев оценил первую игру Пиняева в Российской премьер-лиге

В пятницу "Крылья Советов" проиграли московскому "Спартаку" со счетом 0:1 в домашнем матче второго тура РПЛ. Пиняев вышел на поле на 76-й минуте вместо полузащитника Романа Ежова. Пиняеву 16 лет, 8 месяцев и 28 дней. Самым молодым дебютантом чемпионатов России является Алексей Ребко, который сыграл в своем первом матче за "Спартак" в возрасте 16 лет, 2 месяцев и 17 дней.

"Оценка игры Пиняева хорошая, - сказал Андреев. - Он вышел на поле, выполнил поставленную тренером задачу. Вообще не сомневались в подписании контракта с ним, это молодой, перспективный футболист. Верим, что он будет расти вместе с нами".

Пиняев перешел в "Крылья Советов" этим летом, ранее он выступал за "Чертаново". В прошедшем сезоне Олимп - Футбольной национальной лиги Пиняев провел в составе московской команды 30 матчей, забив два мяча и отдав пять голевых передач. В возрасте 15 лет полузащитник стал самым молодым игроком, сыгравшим и забившим гол во втором по силе дивизионе чемпионата России.

В следующем туре "Крылья Советов" 7 августа на выезде сыграют против тульского "Арсенала".