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Футбол в России

Гендиректор "Крыльев Советов" Андреев оценил первую игру Пиняева в Российской премьер-лиге

Полузащитник провел первый матч в высшем дивизионе чемпионата страны, выйдя на замену в матче со "Спартаком" в возрасте 16 лет, 8 месяцев и 28 дней

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Сергей Пиняев хорошо провел дебютный матч в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), выполнив поставленные тренером задачи. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Крыльев Советов" Вадим Андреев.

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В пятницу "Крылья Советов" проиграли московскому "Спартаку" со счетом 0:1 в домашнем матче второго тура РПЛ. Пиняев вышел на поле на 76-й минуте вместо полузащитника Романа Ежова. Пиняеву 16 лет, 8 месяцев и 28 дней. Самым молодым дебютантом чемпионатов России является Алексей Ребко, который сыграл в своем первом матче за "Спартак" в возрасте 16 лет, 2 месяцев и 17 дней.

"Оценка игры Пиняева хорошая, - сказал Андреев. - Он вышел на поле, выполнил поставленную тренером задачу. Вообще не сомневались в подписании контракта с ним, это молодой, перспективный футболист. Верим, что он будет расти вместе с нами".

Пиняев перешел в "Крылья Советов" этим летом, ранее он выступал за "Чертаново". В прошедшем сезоне Олимп - Футбольной национальной лиги Пиняев провел в составе московской команды 30 матчей, забив два мяча и отдав пять голевых передач. В возрасте 15 лет полузащитник стал самым молодым игроком, сыгравшим и забившим гол во втором по силе дивизионе чемпионата России.

В следующем туре "Крылья Советов" 7 августа на выезде сыграют против тульского "Арсенала".

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