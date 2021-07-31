Международные эксперты не выявили нарушений антидопинговых правил на Олимпиаде

Журналисты телекомпании обратились к ITA за комментарием в связи с высказыванием пловца из США Райана Мёрфи. Американец, уступивший российскому спортсмену Евгению Рылову в финальном заплыве на дистанции 200 м на спине, ранее заявил журналистам, что "заплыв не был чистым". Позднее он объяснил, что не имел в виду конкретный заплыв, а говорил об общей ситуации в Международной федерации плавания (FINA).

Согласно заявлению ITA, эксперты агентства собрали к настоящему моменту около 3 тыс. образцов у 2 тыс. спортсменов, преимущественно из США, Австралии, Великобритании и России. Особое внимание специалисты уделили олимпийцам, выступающим в водных видах спорта, гребле, легкой и тяжелой атлетике, а также в велосипедном спорте.

"Любые неблагоприятные результаты анализов, указывающие на нарушение антидопинговых правил, ITA представит Спортивному арбитражному суду. Кроме того, о них будет объявлено публично, - указывается в заявлении организации. - К настоящему моменту неблагоприятных результатов [анализов] выявлено не было".

Рылов стал первым отечественным пловцом, завоевавшим золотую медаль Олимпийских игр на дистанции 200 метров на спине с 1988 года. Тогда на Играх в Сеуле победу одержал Игорь Полянский. Рылов завоевал вторую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио, ранее он финишировал первым на дистанции 100 метров на спине и стал серебряным призером в эстафете 4х200 метров вольным стилем.