{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Британские триатлонисты стали первыми олимпийскими чемпионами в смешанной эстафете

Второе место заняли американцы, третье - французы

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Команда Великобритании завоевала золотую медаль в смешанной эстафете по триатлону на Олимпийских играх в Токио.

Второе место заняли американцы, третье - французы.

Соревнования по триатлону на летних Олимпийских играх впервые появились в 2000 году в Сиднее. Олимпийский триатлон представляет собой соревнования в трех видах спорта: плавание на 1,5 км, велогонка на 40 км и забег на 10 км. Смешанная эстафета впервые представлена в программе Олимпиады.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
Футбол в России
Два дебюта в Самаре. "Спартак" одержал первую победу в РПЛ под руководством Витории
Красно-белые в гостях со счетом 1:0 обыграли "Крылья Советов", 16-летний полузащитник хозяев Сергей Пиняев впервые вышел на поле в матче чемпионата России
Два дебюта в Самаре.
Читать полностью