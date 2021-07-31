Британские триатлонисты стали первыми олимпийскими чемпионами в смешанной эстафете

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Команда Великобритании завоевала золотую медаль в смешанной эстафете по триатлону на Олимпийских играх в Токио.

Второе место заняли американцы, третье - французы.

Соревнования по триатлону на летних Олимпийских играх впервые появились в 2000 году в Сиднее. Олимпийский триатлон представляет собой соревнования в трех видах спорта: плавание на 1,5 км, велогонка на 40 км и забег на 10 км. Смешанная эстафета впервые представлена в программе Олимпиады.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.