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XXXII летние Олимпийские игры

Призер Олимпийских игр Окагбаре отстранена от соревнований в Токио из-за допинга

В допинг-пробе 32-летней нигерийской легкоатлетки был обнаружен гормон роста
Блессинг Окагбаре (в центре) EPA/JOHN MABANGLO
Описание
Блессинг Окагбаре (в центре)
© EPA/JOHN MABANGLO

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года по прыжкам в длину нигерийка Блессинг Окагбаре временно отстранена от соревнований в Токио по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

Окагбаре также выступает в беге на короткие дистанции. В пятницу нигерийская легкоатлетка стала первой в предварительном старте на Олимпийских играх в Токио в беге на 100 метров и прошла в полуфинал. Однако в допинг-пробе Окагбаре, взятой у спортсменки 19 июля, был обнаружен гормон роста.

Окагбаре 32 года, на чемпионате мира 2013 года в Москве она стала серебряным призером в прыжках в длину и обладательницей бронзовой награды в беге на 200 м.

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