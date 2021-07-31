Россиянин Минаков стал четвертым в плавании на 100 м баттерфляем на Олимпийских играх

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Россиянин Андрей Минаков занял четвертое место в плавании на 100 м баттерфляем на Олимпийских играх в Токио.

Победителем с мировым рекордом стал американец Калеб Дрессел (49,45 секунды). Второе место занял венгр Криштоф Милак (+0,23), третье - швейцарец Ноэ Понти (+1,29). Минаков отстал от Дрессела на 1,43 секунды.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.