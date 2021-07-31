Российские борцы приступили к тренировкам на Олимпиаде в Токио

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Первые представители российской сборной по греко-римской борьбе, прибывшей на Олимпиаду в Токио, уже приступили к тренировкам. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Гоги Когуашвили.

Чемпионы мира Сергей Емелин (весовая категория до 60 кг), Артем Сурков (до 67 кг), Александр Чехиркин (до 77 кг), Муса Евлоев (до 97 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг) прилетели в столицу Олимпийских игр 30 июля, прошли затяжную процедуру контроля в аэропорту Нарита, после чего заселились в Олимпийскую деревню.

"Все в порядке, - сообщил Когуашвили. - Прилетели, разместились в Олимпийской деревне, поужинали, даже успели потренироваться в тренажерном зале. Сегодня первые участники - Емелин и Семенов - будут тренироваться уже на основной арене".

Также к подготовке на основной арене в субботу приступает и женская сборная России по вольной борьбе, прибывшая на Игры. В Токио готовятся выступить трехкратная чемпионка Европы Стальвира Оршуш (до 50 кг), призер чемпионата мира Ольга Хорошавцева (до 53 кг), серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Валерия Коблова (до 57 кг), призер чемпионата мира Любовь Овчарова (до 62 кг), чемпионка Европы Ханум Велиева (до 68 кг) и олимпийская чемпионка 2012 года, серебряный призер Игр 2016 года, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы Наталья Воробьева (до 76 кг). Как сообщил ТАСС главный тренер женской сборной Александр Борзунов, команда на месте и начинает тренировки.

Олимпийский турнир по борьбе стартует 1 августа, тогда определятся первые финалисты в греко-римской борьбе в весовых категориях до 60 и 130 кг, а также в 76 кг в женской борьбе. Первые олимпийские финалы пройдут 2 августа.