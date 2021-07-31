Австралийка Маккеон стала олимпийской чемпионкой в плавании на 200 м на спине

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Кэйли Маккеон из Австралии завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 200 м на спине.

Ее результат составил 2 минуты 4,68 секунды. Второй стала канадка Кайли Масс (+0,74), третьей - австралийка Эмили Сибом (+1,49). Россиянки в данной дисциплине участия не принимали.

В Токио 20-летняя Маккеон также стала олимпийской чемпионкой на дистанции 100 м на спине. В ее активе три серебряные медали чемпионатов мира.

В медальном зачете лидирует сборная Китая, на счету которой 19 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых наград. Второй идет сборная Японии (17-4-7), третьей - команда США (16-17-11). Сборная России располагается на четвертой строчке (10-14-10).

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.