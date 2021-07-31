Австралийка Маккеон стала олимпийской чемпионкой в плавании на 200 м на спине

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Кэйли Маккеон из Австралии завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 200 м на спине.
Ее результат составил 2 минуты 4,68 секунды. Второй стала канадка Кайли Масс (+0,74), третьей - австралийка Эмили Сибом (+1,49). Россиянки в данной дисциплине участия не принимали.
В Токио 20-летняя Маккеон также стала олимпийской чемпионкой на дистанции 100 м на спине. В ее активе три серебряные медали чемпионатов мира.
В медальном зачете лидирует сборная Китая, на счету которой 19 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых наград. Второй идет сборная Японии (17-4-7), третьей - команда США (16-17-11). Сборная России располагается на четвертой строчке (10-14-10).
Олимпийские игры завершатся 8 августа.
Олимпийские игры завершатся 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|19
|11
|11
|41
|2
|Япония
|17
|4
|7
|28
|3
|США
|16
|17
|11
|44
|4
|Россия
|10
|14
|10
|34
|5
|Австралия
|10
|3
|13
|26
|6
|Великобритания
|8
|9
|9
|26
|7
|Южная Корея
|5
|4
|6
|15
|8
|Нидерланды
|3
|7
|5
|15
|9
|Франция
|3
|5
|6
|14
|10
|Германия
|3
|4
|9
|16
|11
|Канада
|3
|4
|5
|12
|12
|Новая Зеландия
|3
|3
|2
|8
|13
|Чехия
|3
|2
|1
|6
|14
|Хорватия
|3
|1
|2
|6
|15
|Италия
|2
|7
|12
|21
|16
|Венгрия
|2
|2
|2
|6
|17
|Словения
|2
|1
|1
|4
|18
|Косово
|2
|0
|0
|2
|19
|Швейцария
|1
|3
|4
|8
|20
|Бразилия
|1
|3
|3
|7
|21
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|21
|Грузия
|1
|3
|0
|4
|23
|Тайвань
|1
|2
|3
|6
|24
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|24
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|26
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|26
|Австрия
|1
|1
|2
|4
|28
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|28
|Норвегия
|1
|1
|0
|2
|28
|Словакия
|1
|1
|0
|2
|31
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|31
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|31
|Ирландия
|1
|0
|1
|2
|34
|Иран
|1
|0
|0
|1
|34
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|34
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|34
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|34
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|34
|Фиджи
|1
|0
|0
|1
|34
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|34
|Греция
|1
|0
|0
|1
|34
|Эфиопия
|1
|0
|0
|1
|43
|Испания
|0
|2
|1
|3
|43
|Колумбия
|0
|2
|1
|3
|45
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|45
|Индонезия
|0
|1
|2
|3
|47
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|47
|Дания
|0
|1
|1
|2
|47
|Куба
|0
|1
|1
|2
|47
|Уганда
|0
|1
|1
|2
|51
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|51
|Индия
|0
|1
|0
|1
|51
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|51
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|51
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|51
|Польша
|0
|1
|0
|1
|51
|Венесуэла
|0
|1
|0
|1
|58
|Украина
|0
|0
|4
|4
|59
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|60
|Турция
|0
|0
|2
|2
|60
|Египет
|0
|0
|2
|2
|60
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|63
|Азербайджан
|0
|0
|1
|1
|63
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|63
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|63
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|63
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|63
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|63
|Сан-Марино
|0
|0
|1
|1
|63
|Португалия
|0
|0
|1
|1