{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Россиянка Суркова не сумела выйти в финал Олимпиады в плавании на 50 м кролем

Спортсменка заняла пятое место в своем полуфинале, показав время 24,57 секунды
Арина Суркова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Арина Суркова
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Россиянка Арина Суркова не смогла квалифицироваться в финал Олимпийских игр в Токио в плавании на 50 м вольным стилем.

Россиянка заняла пятое место в своем полуфинале, показав время 24,57 секунды. В финале выступят лучшие восемь спортсменок по итогам полуфиналов.

Сурковой 23 года, она является серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы. Также на ее счету две победы на чемпионате Европы на короткой воде, две бронзы чемпионата мира на короткой воде. Все награды завоеваны в эстафетах.

Финальные заплывы пройдут 1 августа.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Российские саблистки вышли в полуфинал олимпийского командного турнира
В четвертьфинале спортсменки, посеянные на турнире под первым номером, победили команду Японии со счетом 45:34
Российские саблистки вышли в полуфинал олимпийского командного турнира
Читать полностью