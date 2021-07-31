Россиянка Суркова не сумела выйти в финал Олимпиады в плавании на 50 м кролем

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Россиянка Арина Суркова не смогла квалифицироваться в финал Олимпийских игр в Токио в плавании на 50 м вольным стилем.

Россиянка заняла пятое место в своем полуфинале, показав время 24,57 секунды. В финале выступят лучшие восемь спортсменок по итогам полуфиналов.

Сурковой 23 года, она является серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы. Также на ее счету две победы на чемпионате Европы на короткой воде, две бронзы чемпионата мира на короткой воде. Все награды завоеваны в эстафетах.

Финальные заплывы пройдут 1 августа.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.