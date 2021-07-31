Российские стрелки не поборются за олимпийские медали в смешанных соревнованиях в трапе

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Россияне Дарья Семьянова и Алексей Алипов, а также Екатерина Субботина и Максим Кабацкий не попали в четверку лучших в квалификации смешанных соревнований по стендовой стрельбе в дисциплине "трап" на Олимпийских играх в Токио.

Первые два места заняли команды Сан-Марино и Испании, они разыграют золотые медали. Сборные Словакии и США поборются за бронзовые награды. Семьянова и Алипов по итогам квалификации заняли 11-е место, набрав 142 балла, Субботина и Кабацкий расположились на 14-й строчке (139).

18-летняя Семьянова является действующей чемпионкой Европы и бронзовым призером Европейских игр. Алипову 45 лет, он является олимпийским чемпионом 2004 года и серебряным призером Игр 2008 года. Также в его активе три победы на чемпионатах мира и пять - на чемпионатах Европы.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.