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XXXII летние Олимпийские игры

Российские стрелки не поборются за олимпийские медали в смешанных соревнованиях в трапе

Дарья Семьянова и Алексей Алипов по итогам квалификации заняли 11-е место, Екатерина Субботина и Максим Кабацкий расположились на 14-й строчке
Алексей Алипов и Дарья Семьянова AP Photo/Alex Brandon
Описание
Алексей Алипов и Дарья Семьянова
© AP Photo/Alex Brandon

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Россияне Дарья Семьянова и Алексей Алипов, а также Екатерина Субботина и Максим Кабацкий не попали в четверку лучших в квалификации смешанных соревнований по стендовой стрельбе в дисциплине "трап" на Олимпийских играх в Токио.

Первые два места заняли команды Сан-Марино и Испании, они разыграют золотые медали. Сборные Словакии и США поборются за бронзовые награды. Семьянова и Алипов по итогам квалификации заняли 11-е место, набрав 142 балла, Субботина и Кабацкий расположились на 14-й строчке (139).

18-летняя Семьянова является действующей чемпионкой Европы и бронзовым призером Европейских игр. Алипову 45 лет, он является олимпийским чемпионом 2004 года и серебряным призером Игр 2008 года. Также в его активе три победы на чемпионатах мира и пять - на чемпионатах Европы.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

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