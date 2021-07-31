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XXXII летние Олимпийские игры

Российские дзюдоисты вышли в полуфинал олимпийских соревнований в смешанных командах

В поединках 1/4 финала сборная России победила команду Монголии

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Российские дзюдоисты победили сборную Монголии в четвертьфинале олимпийского турнира в смешанных командах со счетом 4:2.

Российскую команду представляют Дарья Межецкая (весовая категория до 57 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Александра Бабинцева (свыше 70 кг), Муса Могушков (до 73 кг), Михаил Игольников (до 90 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 90 кг). Свои поединки выиграли Межецкая, Таймазова, Бабинцева и Башаев. В полуфинале россияне встретятся с командой Японии.

Ранее Башаев, Таймазова и Нияз Ильясов (до 100 кг) выиграли бронзовые медали на Олимпиаде в Токио.

Смешанные соревнования по дзюдо дебютировали в программе Игр.

Полуфинальные поединки состоятся позднее в субботу. Олимпиада завершится 8 августа.

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XXXII летние Олимпийские игры
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