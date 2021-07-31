Стрелки Перилли и Берти принесли Сан-Марино первую в истории серебряную медаль Олимпиады

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Алессандра Перилли и Жан Марко Берти из Сан-Марино завоевали первые в истории страны серебряные медали Олимпийских игр, став вторыми в смешанных соревнованиях по стендовой стрельбе в дисциплине "трап" на Играх в Токио.
В финале пара из Сан-Марино уступила испанцам Фатиме Гальвес и Альберто Фернандесу со счетом 40:41.
Перилли и Берти завоевали для своей страны первую в истории серебряную медаль Олимпийских игр. Ранее Перилли завоевала первую олимпийскую медаль для Сан-Марино, став третьей в одиночном первенстве. Сан-Марино является самой малонаселенной страной, представители которой смогли выиграть медаль на летних Олимпийских играх. Население страны составляет около 34 тыс. человек.
Российские пары Дарья Семьянова и Алексей Алипов, а также Екатерина Субботина и Максим Кабацкий не попали в четверку лучших по итогам квалификации и не смогли побороться за медали Олимпийских игр в Токио.
В медальном зачете лидирует команда Китая, завоевавшая 19 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых. Второй идет команда Японии (17-4-7), третьей - команда США (16-17-11). Сборная России располагается на четвертом месте, имея в активе 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград.
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|19
|11
|11
|41
|2
|Япония
|17
|4
|7
|28
|3
|США
|16
|17
|12
|45
|4
|Россия
|10
|14
|10
|34
|5
|Австралия
|10
|3
|13
|26
|6
|Великобритания
|8
|9
|9
|26
|7
|Южная Корея
|5
|4
|6
|15
|8
|Нидерланды
|3
|7
|5
|15
|9
|Франция
|3
|5
|6
|14
|10
|Германия
|3
|4
|9
|16
|11
|Канада
|3
|4
|5
|12
|12
|Новая Зеландия
|3
|3
|2
|8
|13
|Чехия
|3
|2
|1
|6
|14
|Хорватия
|3
|1
|2
|6
|15
|Италия
|2
|7
|12
|21
|16
|Венгрия
|2
|2
|2
|6
|17
|Словения
|2
|1
|1
|4
|18
|Косово
|2
|0
|0
|2
|19
|Швейцария
|1
|3
|4
|8
|20
|Бразилия
|1
|3
|3
|7
|21
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|21
|Грузия
|1
|3
|0
|4
|23
|Тайвань
|1
|2
|3
|6
|24
|Испания
|1
|2
|1
|4
|25
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|25
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|27
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|27
|Австрия
|1
|1
|2
|4
|29
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|29
|Норвегия
|1
|1
|0
|2
|29
|Словакия
|1
|1
|0
|2
|32
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|32
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|32
|Ирландия
|1
|0
|1
|2
|35
|Иран
|1
|0
|0
|1
|35
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|35
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|35
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|35
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|35
|Фиджи
|1
|0
|0
|1
|35
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|35
|Греция
|1
|0
|0
|1
|35
|Эфиопия
|1
|0
|0
|1
|44
|Колумбия
|0
|2
|1
|3
|45
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|45
|Индонезия
|0
|1
|2
|3
|47
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|47
|Дания
|0
|1
|1
|2
|47
|Куба
|0
|1
|1
|2
|47
|Уганда
|0
|1
|1
|2
|47
|Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
|52
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|52
|Индия
|0
|1
|0
|1
|52
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|52
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|52
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|52
|Польша
|0
|1
|0
|1
|52
|Венесуэла
|0
|1
|0
|1
|59
|Украина
|0
|0
|4
|4
|60
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|61
|Турция
|0
|0
|2
|2
|61
|Египет
|0
|0
|2
|2
|61
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|64
|Азербайджан
|0
|0
|1
|1
|64
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|64
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|64
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|64
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|64
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|64
|Португалия
|0
|0
|1
|1