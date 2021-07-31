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XXXII летние Олимпийские игры

Стрелки Перилли и Берти принесли Сан-Марино первую в истории серебряную медаль Олимпиады

В финале пара из Сан-Марино уступила испанцам Фатиме Гальвес и Альберто Фернандесу
Жан Марко Берти и Алессандра Перилли AP Photo/Alex Brandon
Описание
Жан Марко Берти и Алессандра Перилли
© AP Photo/Alex Brandon

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Алессандра Перилли и Жан Марко Берти из Сан-Марино завоевали первые в истории страны серебряные медали Олимпийских игр, став вторыми в смешанных соревнованиях по стендовой стрельбе в дисциплине "трап" на Играх в Токио.

В финале пара из Сан-Марино уступила испанцам Фатиме Гальвес и Альберто Фернандесу со счетом 40:41.

Перилли и Берти завоевали для своей страны первую в истории серебряную медаль Олимпийских игр. Ранее Перилли завоевала первую олимпийскую медаль для Сан-Марино, став третьей в одиночном первенстве. Сан-Марино является самой малонаселенной страной, представители которой смогли выиграть медаль на летних Олимпийских играх. Население страны составляет около 34 тыс. человек.

Российские пары Дарья Семьянова и Алексей Алипов, а также Екатерина Субботина и Максим Кабацкий не попали в четверку лучших по итогам квалификации и не смогли побороться за медали Олимпийских игр в Токио.

В медальном зачете лидирует команда Китая, завоевавшая 19 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых. Второй идет команда Японии (17-4-7), третьей - команда США (16-17-11). Сборная России располагается на четвертом месте, имея в активе 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай19111141
2Япония174728
3США16171245
4Россия10141034
5Австралия1031326
6Великобритания89926
7Южная Корея54615
8Нидерланды37515
9Франция35614
10Германия34916
11Канада34512
12Новая Зеландия3328
13Чехия3216
14Хорватия3126
15Италия271221
16Венгрия2226
17Словения2114
18Косово2002
19Швейцария1348
20Бразилия1337
21Румыния1304
21Грузия1304
23Тайвань1236
24Испания1214
25ЮАР1203
25Гонконг1203
27Сербия1124
27Австрия1124
29Тунис1102
29Норвегия1102
29Словакия1102
32Эстония1012
32Узбекистан1012
32Ирландия1012
35Иран1001
35Таиланд1001
35Эквадор1001
35Филиппины1001
35Бермудские острова1001
35Фиджи1001
35Латвия1001
35Греция1001
35Эфиопия1001
44Колумбия0213
45Монголия0123
45Индонезия0123
47Бельгия0112
47Дания0112
47Куба0112
47Уганда0112
47Сан-Марино0112
52Болгария0101
52Индия0101
52Туркмения0101
52Иордания0101
52Северная Македония0101
52Польша0101
52Венесуэла0101
59Украина0044
60Казахстан0033
61Турция0022
61Египет0022
61Мексика0022
64Азербайджан0011
64Аргентина0011
64Израиль0011
64Кувейт0011
64Кот-д'Ивуар0011
64Финляндия0011
64Португалия0011

 

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