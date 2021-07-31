Стрелки Перилли и Берти принесли Сан-Марино первую в истории серебряную медаль Олимпиады

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Алессандра Перилли и Жан Марко Берти из Сан-Марино завоевали первые в истории страны серебряные медали Олимпийских игр, став вторыми в смешанных соревнованиях по стендовой стрельбе в дисциплине "трап" на Играх в Токио.

В финале пара из Сан-Марино уступила испанцам Фатиме Гальвес и Альберто Фернандесу со счетом 40:41.

Перилли и Берти завоевали для своей страны первую в истории серебряную медаль Олимпийских игр. Ранее Перилли завоевала первую олимпийскую медаль для Сан-Марино, став третьей в одиночном первенстве. Сан-Марино является самой малонаселенной страной, представители которой смогли выиграть медаль на летних Олимпийских играх. Население страны составляет около 34 тыс. человек.

Российские пары Дарья Семьянова и Алексей Алипов, а также Екатерина Субботина и Максим Кабацкий не попали в четверку лучших по итогам квалификации и не смогли побороться за медали Олимпийских игр в Токио.

В медальном зачете лидирует команда Китая, завоевавшая 19 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых. Второй идет команда Японии (17-4-7), третьей - команда США (16-17-11). Сборная России располагается на четвертом месте, имея в активе 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.