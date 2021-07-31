Россияне Юдин и Ушаков вышли в финал олимпийского турнира по прыжкам на батуте

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Россияне Андрей Юдин и Дмитрий Ушаков вышли в финал олимпийского турнира по прыжкам на батуте.

Юдин в квалификации занял седьмое место, набрав 111,245 балла, Ушаков стал восьмым (109,485). Финал турнира пройдет позднее в субботу.

Ранее россиянка Сусана Кочесок стала седьмой в финале олимпийского турнира по прыжкам на батуте. Яна Лебедева не смогла пробиться в финал, заняв 11-е место в квалификации.

Впервые соревнования по прыжкам на батуте были проведены на Олимпиаде 2000 года в Сиднее. Тогда чемпионами в обеих дисциплинах стали россияне - Александр Москаленко и Ирина Караваева. Также российские спортсмены дважды выигрывали серебро - Москаленко в 2004 году и Дмитрий Ушаков в 2012-м.

Ушакову 32 года, в его активе серебряная медаль Олимпийских игр 2012 года в личном первенстве, золотая, три серебряные и четыре бронзовые награды чемпионатов мира, также он является шестикратным чемпионом Европы. Юдину 25 лет, на чемпионате мира 2015 года он выиграл золотую медаль в командных соревнованиях и стал бронзовым призером в личном первенстве. Также в его активе серебро чемпионата Европы.

Олимпиада завершится 8 августа.