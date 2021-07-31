Каримова и Зыкова вышли в финал Олимпиады в стрельбе из винтовки из трех положений

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Россиянки Юлия Каримова и Юлия Зыкова вышли в финал олимпийского турнира по стрельбе из винтовки с 50 м из трех положений.

Зыкова заняла первое место в квалификации, набрав 1 182 очка. Каримова стала четвертой (1 177). В финал прошли восемь спортсменок.

Ранее Каримова в паре с Сергеем Каменским завоевала бронзовую медаль в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 м в соревнованиях смешанных пар.

Зыковой 25 лет, она является бронзовым призером чемпионата мира в командных соревнованиях (2018). В 2021 году россиянка выиграла три золотые медали на чемпионате Европы в командных соревнованиях и миксте. Каримовой 27 лет, на чемпионате мира 2018 года она завоевала золотую медаль в личном первенстве и стала бронзовым призером в командных соревнованиях. В ее активе также четыре золотые награды чемпионатов Европы.

Единственный раз россиянка выигрывала золотую олимпийскую медаль в соревнованиях по стрельбе из винтовки с 50 м из трех положений на Играх 2004 года, тогда чемпионкой стала Любовь Галкина. На Олимпиаде 2000 года Татьяна Голдобина завоевала серебряную медаль, а Мария Феклистова стала бронзовым призером. Также на Играх 1996 года Ирина Герасименок выиграла серебро. Среди советских спортсменок медаль выиграть смогла только Валентина Черкасова, она стала бронзовым призером на Олимпиаде 1988 года.

Финал пройдет позднее в субботу. Олимпиада завершится 8 августа.