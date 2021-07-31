Иван Литвинович завоевал первое золото для сборной Белоруссии на Играх в Токио

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Россияне Андрей Юдин и Дмитрий Ушаков не смогли завоевать награды Олимпийских игр в соревнованиях по прыжкам на батуте. Чемпионом стал белорус Иван Литвинович, завоевавший первое золото для своей сборной на Играх в Токио.

Ушаков занял пятое место в финале, набрав 59,600 балла, Юдин занял шестое место (58,235). Литвинович стал первым с результатом 61,715 балла, серебро завоевал китаец Дун Дун (61,235), бронзовая медаль досталась представителю Новой Зеландии Дилану Шмидту (60,675).

Ранее россиянка Сусана Кочесок стала седьмой в финале женского турнира по прыжкам на батуте, а Яна Лебедева не смогла пробиться в финал, заняв 11-е место в квалификации.

Сборная Белоруссии завоевала первую медаль на Олимпиаде в Токио. На Играх 2016 года белорусские спортсмены выиграли девять медалей (одну золотую, четыре серебряных и четыре бронзовые). Единственную золотую награду тогда команде Белоруссии принес Владислав Гончаров, также выступающий в прыжках на батуте. На Играх в Токио Гончаров стал четвертым, показав результат 60,565 балла. В медальном зачете лидирует сборная Китая, на счету которой 20 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых наград. Второй идет сборная Японии (17-4-7), третьей - команда США (16-17-12). Сборная России располагается на четвертой строчке (10-14-10).

Впервые соревнования по прыжкам на батуте прошли на Олимпиаде 2000 года в Сиднее. Тогда чемпионами в обеих дисциплинах стали россияне - Александр Москаленко и Ирина Караваева. Также российские спортсмены дважды выигрывали серебро - Москаленко (2004) и Дмитрий Ушаков (2012).

Ушакову 32 года, в его активе серебряная медаль Олимпийских игр 2012 года в личном первенстве, золотая, три серебряные и четыре бронзовые награды чемпионатов мира, также он является шестикратным чемпионом Европы. Юдину 25 лет, на чемпионате мира 2015 года он выиграл золотую медаль в командных соревнованиях и стал бронзовым призером в личном первенстве. Также в его активе серебро чемпионата Европы.