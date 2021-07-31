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XXXII летние Олимпийские игры

Иван Литвинович завоевал первое золото для сборной Белоруссии на Играх в Токио

Россияне Дмитрий Ушаков и Андрей Юдин заняли пятое и шестое места соответственно
Иван Литвинович Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Иван Литвинович
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Россияне Андрей Юдин и Дмитрий Ушаков не смогли завоевать награды Олимпийских игр в соревнованиях по прыжкам на батуте. Чемпионом стал белорус Иван Литвинович, завоевавший первое золото для своей сборной на Играх в Токио.

Ушаков занял пятое место в финале, набрав 59,600 балла, Юдин занял шестое место (58,235). Литвинович стал первым с результатом 61,715 балла, серебро завоевал китаец Дун Дун (61,235), бронзовая медаль досталась представителю Новой Зеландии Дилану Шмидту (60,675).

Ранее россиянка Сусана Кочесок стала седьмой в финале женского турнира по прыжкам на батуте, а Яна Лебедева не смогла пробиться в финал, заняв 11-е место в квалификации.

Сборная Белоруссии завоевала первую медаль на Олимпиаде в Токио. На Играх 2016 года белорусские спортсмены выиграли девять медалей (одну золотую, четыре серебряных и четыре бронзовые). Единственную золотую награду тогда команде Белоруссии принес Владислав Гончаров, также выступающий в прыжках на батуте. На Играх в Токио Гончаров стал четвертым, показав результат 60,565 балла. В медальном зачете лидирует сборная Китая, на счету которой 20 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых наград. Второй идет сборная Японии (17-4-7), третьей - команда США (16-17-12). Сборная России располагается на четвертой строчке (10-14-10).

Впервые соревнования по прыжкам на батуте прошли на Олимпиаде 2000 года в Сиднее. Тогда чемпионами в обеих дисциплинах стали россияне - Александр Москаленко и Ирина Караваева. Также российские спортсмены дважды выигрывали серебро - Москаленко (2004) и Дмитрий Ушаков (2012).

Ушакову 32 года, в его активе серебряная медаль Олимпийских игр 2012 года в личном первенстве, золотая, три серебряные и четыре бронзовые награды чемпионатов мира, также он является шестикратным чемпионом Европы. Юдину 25 лет, на чемпионате мира 2015 года он выиграл золотую медаль в командных соревнованиях и стал бронзовым призером в личном первенстве. Также в его активе серебро чемпионата Европы.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай20121143
2Япония174728
3США16171245
4Россия10141034
5Австралия1031326
6Великобритания891027
7Южная Корея54615
8Нидерланды37515
9Франция36615
10Германия34916
11Канада34512
12Новая Зеландия3339
13Чехия3216
14Хорватия3126
15Италия271221
16Венгрия2226
17Словения2114
18Косово2002
19Швейцария1348
20Бразилия1337
21Румыния1304
21Грузия1304
23Тайвань1236
24Испания1214
25ЮАР1203
25Гонконг1203
27Сербия1124
27Австрия1124
29Тунис1102
29Норвегия1102
29Словакия1102
32Эстония1012
32Узбекистан1012
32Ирландия1012
35Иран1001
35Таиланд1001
35Эквадор1001
35Филиппины1001
35Бермудские острова1001
35Фиджи1001
35Латвия1001
35Греция1001
35Эфиопия1001
35Белоруссия1001
45Колумбия0213
46Монголия0123
47Индонезия0123
48Бельгия0112
48Дания0112
48Куба0112
48Уганда0112
48Сан-Марино0112
53Болгария0101
53Индия0101
53Туркмения0101
53Иордания0101
53Северная Македония0101
53Польша0101
53Венесуэла0101
60Украина0044
61Казахстан0033
62Турция0022
62Египет0022
62Мексика0022
65Азербайджан0011
65Аргентина0011
65Израиль0011
65Кувейт0011
65Кот-д'Ивуар0011
65Финляндия0011
65Португалия0011

 

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