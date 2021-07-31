Иван Литвинович завоевал первое золото для сборной Белоруссии на Играх в Токио

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Россияне Андрей Юдин и Дмитрий Ушаков не смогли завоевать награды Олимпийских игр в соревнованиях по прыжкам на батуте. Чемпионом стал белорус Иван Литвинович, завоевавший первое золото для своей сборной на Играх в Токио.
Ушаков занял пятое место в финале, набрав 59,600 балла, Юдин занял шестое место (58,235). Литвинович стал первым с результатом 61,715 балла, серебро завоевал китаец Дун Дун (61,235), бронзовая медаль досталась представителю Новой Зеландии Дилану Шмидту (60,675).
Ранее россиянка Сусана Кочесок стала седьмой в финале женского турнира по прыжкам на батуте, а Яна Лебедева не смогла пробиться в финал, заняв 11-е место в квалификации.
Сборная Белоруссии завоевала первую медаль на Олимпиаде в Токио. На Играх 2016 года белорусские спортсмены выиграли девять медалей (одну золотую, четыре серебряных и четыре бронзовые). Единственную золотую награду тогда команде Белоруссии принес Владислав Гончаров, также выступающий в прыжках на батуте. На Играх в Токио Гончаров стал четвертым, показав результат 60,565 балла. В медальном зачете лидирует сборная Китая, на счету которой 20 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых наград. Второй идет сборная Японии (17-4-7), третьей - команда США (16-17-12). Сборная России располагается на четвертой строчке (10-14-10).
Впервые соревнования по прыжкам на батуте прошли на Олимпиаде 2000 года в Сиднее. Тогда чемпионами в обеих дисциплинах стали россияне - Александр Москаленко и Ирина Караваева. Также российские спортсмены дважды выигрывали серебро - Москаленко (2004) и Дмитрий Ушаков (2012).
Ушакову 32 года, в его активе серебряная медаль Олимпийских игр 2012 года в личном первенстве, золотая, три серебряные и четыре бронзовые награды чемпионатов мира, также он является шестикратным чемпионом Европы. Юдину 25 лет, на чемпионате мира 2015 года он выиграл золотую медаль в командных соревнованиях и стал бронзовым призером в личном первенстве. Также в его активе серебро чемпионата Европы.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|20
|12
|11
|43
|2
|Япония
|17
|4
|7
|28
|3
|США
|16
|17
|12
|45
|4
|Россия
|10
|14
|10
|34
|5
|Австралия
|10
|3
|13
|26
|6
|Великобритания
|8
|9
|10
|27
|7
|Южная Корея
|5
|4
|6
|15
|8
|Нидерланды
|3
|7
|5
|15
|9
|Франция
|3
|6
|6
|15
|10
|Германия
|3
|4
|9
|16
|11
|Канада
|3
|4
|5
|12
|12
|Новая Зеландия
|3
|3
|3
|9
|13
|Чехия
|3
|2
|1
|6
|14
|Хорватия
|3
|1
|2
|6
|15
|Италия
|2
|7
|12
|21
|16
|Венгрия
|2
|2
|2
|6
|17
|Словения
|2
|1
|1
|4
|18
|Косово
|2
|0
|0
|2
|19
|Швейцария
|1
|3
|4
|8
|20
|Бразилия
|1
|3
|3
|7
|21
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|21
|Грузия
|1
|3
|0
|4
|23
|Тайвань
|1
|2
|3
|6
|24
|Испания
|1
|2
|1
|4
|25
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|25
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|27
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|27
|Австрия
|1
|1
|2
|4
|29
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|29
|Норвегия
|1
|1
|0
|2
|29
|Словакия
|1
|1
|0
|2
|32
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|32
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|32
|Ирландия
|1
|0
|1
|2
|35
|Иран
|1
|0
|0
|1
|35
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|35
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|35
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|35
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|35
|Фиджи
|1
|0
|0
|1
|35
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|35
|Греция
|1
|0
|0
|1
|35
|Эфиопия
|1
|0
|0
|1
|35
|Белоруссия
|1
|0
|0
|1
|45
|Колумбия
|0
|2
|1
|3
|46
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|47
|Индонезия
|0
|1
|2
|3
|48
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|48
|Дания
|0
|1
|1
|2
|48
|Куба
|0
|1
|1
|2
|48
|Уганда
|0
|1
|1
|2
|48
|Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
|53
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|53
|Индия
|0
|1
|0
|1
|53
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|53
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|53
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|53
|Польша
|0
|1
|0
|1
|53
|Венесуэла
|0
|1
|0
|1
|60
|Украина
|0
|0
|4
|4
|61
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|62
|Турция
|0
|0
|2
|2
|62
|Египет
|0
|0
|2
|2
|62
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|65
|Азербайджан
|0
|0
|1
|1
|65
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|65
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|65
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|65
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|65
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|65
|Португалия
|0
|0
|1
|1