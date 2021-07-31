{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Российский батутист Юдин заявил, что у него нет претензий к судьям по итогам Олимпиады

По словам спортсмена, рассчитывать на лучший результат можно было лишь в случае более качественного выступления
Андрей Юдин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Андрей Юдин
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Российский прыгун на батуте Андрей Юдин, занявший на Играх в Токио шестое место, считает оценку своего выступления арбитрами объективной. Об этом спортсмен сообщил журналистам.

"У меня нет никаких вопросов к судейству. С тем выступлением, которое было сегодня у меня, тяжело претендовать. Если бы все получилось, как планировал, то можно было рассчитывать на лучшее", - сказал Юдин.

Юдину 25 лет, на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро он занял восьмое место. На последнем чемпионате мира, проходившем в 2019 году в Токио, в личном первенстве он показал четвертый результат, а в командном первенстве выиграл бронзовую награду.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Расписание и результаты финалов Олимпиады в Токио
На Играх в Японии разыгрывается 339 комплектов медалей
Расписание и результаты финалов Олимпиады в Токио
Читать полностью