Российский батутист Юдин заявил, что у него нет претензий к судьям по итогам Олимпиады

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Российский прыгун на батуте Андрей Юдин, занявший на Играх в Токио шестое место, считает оценку своего выступления арбитрами объективной. Об этом спортсмен сообщил журналистам.

"У меня нет никаких вопросов к судейству. С тем выступлением, которое было сегодня у меня, тяжело претендовать. Если бы все получилось, как планировал, то можно было рассчитывать на лучшее", - сказал Юдин.

Юдину 25 лет, на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро он занял восьмое место. На последнем чемпионате мира, проходившем в 2019 году в Токио, в личном первенстве он показал четвертый результат, а в командном первенстве выиграл бронзовую награду.