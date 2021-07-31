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XXXII летние Олимпийские игры

Россиянка Полякова вышла в финал Олимпиады в прыжках в воду с трехметрового трамплина

Финальные соревнования пройдут 1 августа

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Россиянка Мария Полякова вышла в финал в прыжках в воду с трехметрового трамплина на Олимпиаде в Токио.

Россиянка показала 11-й результат в полуфинале, набрав 290,10 балла. В финал вышли 12 спортсменок.

Поляковой 24 года, она является чемпионкой Европы (2018) в прыжках с метрового трамплина и победительницей Европейских игр (2015). Также на счету российской спортсменки бронза Универсиады (2017) и золото чемпионата России (2015).

Финал женского турнира пройдет 1 августа. Олимпиада завершится 8 августа.

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XXXII летние Олимпийские игры
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