Россиянка Полякова вышла в финал Олимпиады в прыжках в воду с трехметрового трамплина

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Россиянка Мария Полякова вышла в финал в прыжках в воду с трехметрового трамплина на Олимпиаде в Токио.

Россиянка показала 11-й результат в полуфинале, набрав 290,10 балла. В финал вышли 12 спортсменок.

Поляковой 24 года, она является чемпионкой Европы (2018) в прыжках с метрового трамплина и победительницей Европейских игр (2015). Также на счету российской спортсменки бронза Универсиады (2017) и золото чемпионата России (2015).

Финал женского турнира пройдет 1 августа. Олимпиада завершится 8 августа.