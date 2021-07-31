Нидерландец Бадло стал олимпийским чемпионом в парусном спорте в классе "RS:X"

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Нидерландский спортсмен Киран Бадло выиграл золото в парусном спорте в классе "RS:X" на Олимпийских играх в Токио.
Второе место занял представитель Франции Тома Гойяр, третье - китаец Би Кунь.
В женском турнире золото завоевала китаянка Лу Юньсю, серебро - представительница Франции Шарлин Пикон, бронзу - британка Эмма Уилсон.
В мужских и женских соревнованиях было проведено 13 гонок, последняя из которых стала медальной. Анна Хворикова заняла 22-е место, Александр Аскеров - 19-е.
Бадло 26 лет, он является трехкратным чемпионом мира (2019, 2020, 2021). Лу Юньсю 25 лет, она является двукратной чемпионкой мира (2017, 2019).
Сборная Китая лидирует в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых наград. На втором месте идут японцы (17-4-7), третьи - американцы (16-17-12). Россияне занимают четвертое место (10-14-10).
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|20
|12
|12
|44
|2
|Япония
|17
|4
|8
|29
|3
|США
|16
|17
|12
|45
|4
|Россия
|10
|14
|10
|34
|5
|Австралия
|10
|3
|13
|26
|6
|Великобритания
|8
|9
|10
|27
|7
|Южная Корея
|5
|4
|6
|15
|8
|Нидерланды
|4
|7
|5
|16
|9
|Франция
|3
|7
|6
|16
|10
|Германия
|3
|4
|9
|16
|11
|Канада
|3
|4
|5
|12
|12
|Новая Зеландия
|3
|3
|3
|9
|13
|Чехия
|3
|2
|1
|6
|14
|Хорватия
|3
|1
|2
|6
|15
|Италия
|2
|7
|12
|21
|16
|Венгрия
|2
|2
|2
|6
|17
|Словения
|2
|1
|1
|4
|18
|Косово
|2
|0
|0
|2
|19
|Швейцария
|1
|3
|4
|8
|20
|Бразилия
|1
|3
|3
|7
|21
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|21
|Грузия
|1
|3
|0
|4
|23
|Тайвань
|1
|2
|3
|6
|24
|Испания
|1
|2
|1
|4
|25
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|25
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|27
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|27
|Австрия
|1
|1
|2
|4
|29
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|29
|Норвегия
|1
|1
|0
|2
|29
|Словакия
|1
|1
|0
|2
|32
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|32
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|32
|Ирландия
|1
|0
|1
|2
|35
|Иран
|1
|0
|0
|1
|35
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|35
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|35
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|35
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|35
|Фиджи
|1
|0
|0
|1
|35
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|35
|Греция
|1
|0
|0
|1
|35
|Эфиопия
|1
|0
|0
|1
|35
|Белоруссия
|1
|0
|0
|1
|45
|Колумбия
|0
|2
|1
|3
|46
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|47
|Индонезия
|0
|1
|2
|3
|48
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|48
|Дания
|0
|1
|1
|2
|48
|Куба
|0
|1
|1
|2
|48
|Уганда
|0
|1
|1
|2
|48
|Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
|53
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|53
|Индия
|0
|1
|0
|1
|53
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|53
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|53
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|53
|Польша
|0
|1
|0
|1
|53
|Венесуэла
|0
|1
|0
|1
|60
|Украина
|0
|0
|4
|4
|61
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|62
|Турция
|0
|0
|2
|2
|62
|Египет
|0
|0
|2
|2
|62
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|65
|Азербайджан
|0
|0
|1
|1
|65
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|65
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|65
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|65
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|65
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|65
|Португалия
|0
|0
|1
|1