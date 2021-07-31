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XXXII летние Олимпийские игры

Нидерландец Бадло стал олимпийским чемпионом в парусном спорте в классе "RS:X"

В женском турнире золото завоевала китаянка Лу Юньсю

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Нидерландский спортсмен Киран Бадло выиграл золото в парусном спорте в классе "RS:X" на Олимпийских играх в Токио.

Второе место занял представитель Франции Тома Гойяр, третье - китаец Би Кунь.

В женском турнире золото завоевала китаянка Лу Юньсю, серебро - представительница Франции Шарлин Пикон, бронзу - британка Эмма Уилсон.

В мужских и женских соревнованиях было проведено 13 гонок, последняя из которых стала медальной. Анна Хворикова заняла 22-е место, Александр Аскеров - 19-е.

Бадло 26 лет, он является трехкратным чемпионом мира (2019, 2020, 2021). Лу Юньсю 25 лет, она является двукратной чемпионкой мира (2017, 2019).

Сборная Китая лидирует в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых наград. На втором месте идут японцы (17-4-7), третьи - американцы (16-17-12). Россияне занимают четвертое место (10-14-10).

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай20121244
2Япония174829
3США16171245
4Россия10141034
5Австралия1031326
6Великобритания891027
7Южная Корея54615
8Нидерланды47516
9Франция37616
10Германия34916
11Канада34512
12Новая Зеландия3339
13Чехия3216
14Хорватия3126
15Италия271221
16Венгрия2226
17Словения2114
18Косово2002
19Швейцария1348
20Бразилия1337
21Румыния1304
21Грузия1304
23Тайвань1236
24Испания1214
25ЮАР1203
25Гонконг1203
27Сербия1124
27Австрия1124
29Тунис1102
29Норвегия1102
29Словакия1102
32Эстония1012
32Узбекистан1012
32Ирландия1012
35Иран1001
35Таиланд1001
35Эквадор1001
35Филиппины1001
35Бермудские острова1001
35Фиджи1001
35Латвия1001
35Греция1001
35Эфиопия1001
35Белоруссия1001
45Колумбия0213
46Монголия0123
47Индонезия0123
48Бельгия0112
48Дания0112
48Куба0112
48Уганда0112
48Сан-Марино0112
53Болгария0101
53Индия0101
53Туркмения0101
53Иордания0101
53Северная Македония0101
53Польша0101
53Венесуэла0101
60Украина0044
61Казахстан0033
62Турция0022
62Египет0022
62Мексика0022
65Азербайджан0011
65Аргентина0011
65Израиль0011
65Кувейт0011
65Кот-д'Ивуар0011
65Финляндия0011
65Португалия0011

 

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