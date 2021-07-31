Нидерландец Бадло стал олимпийским чемпионом в парусном спорте в классе "RS:X"

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Нидерландский спортсмен Киран Бадло выиграл золото в парусном спорте в классе "RS:X" на Олимпийских играх в Токио.

Второе место занял представитель Франции Тома Гойяр, третье - китаец Би Кунь.

В женском турнире золото завоевала китаянка Лу Юньсю, серебро - представительница Франции Шарлин Пикон, бронзу - британка Эмма Уилсон.

В мужских и женских соревнованиях было проведено 13 гонок, последняя из которых стала медальной. Анна Хворикова заняла 22-е место, Александр Аскеров - 19-е.

Бадло 26 лет, он является трехкратным чемпионом мира (2019, 2020, 2021). Лу Юньсю 25 лет, она является двукратной чемпионкой мира (2017, 2019).

Сборная Китая лидирует в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых наград. На втором месте идут японцы (17-4-7), третьи - американцы (16-17-12). Россияне занимают четвертое место (10-14-10).