Российским гандболисткам ограничили доступ в соцсети на Олимпиаде

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Тренерский штаб женской сборной России по гандболу ограничил игрокам доступ в социальные сети на время Олимпиады в Токио. Об этом журналистам рассказал президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

В субботу россиянки в матче группового этапа обыграли француженок со счетом 28:27. Ранее на турнире сборная России сыграла вничью с бразильянками (24:24), уступила шведкам (24:36) и обыграла венгерок (38:31).

"Это прямым образом отражается, - сказал Шишкарев про соцсети. - Игроки должны быть сконцентрированы на предстоящих матчах, между ними не так много времени, и проводить время в социальных сетях…"

"Я по своим детям это наблюдаю. Они же не только публикуют, но и считают лайки, начинают спорить, у кого больше. Все это превращается в глупости, которые не нужны на таком серьезном и важном турнире", - добавил он.

При этом глава федерации подчеркнул, что полного запрета на пользование социальными сетями в команде нет. "Когда выиграем Олимпиаду, тогда все в соцсети и бросимся. Но сейчас все не до такой степени запрещено: конечно, сегодня они могут поделиться радостью, поделиться своим победным шествием. Пусть сегодня рассказывают о своей победе", - сказал он.