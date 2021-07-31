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XXXII летние Олимпийские игры

Красильников и Стояновский вышли в плей-офф олимпийского турнира по пляжному волейболу

В заключительной встрече группового этапа россияне одержали победу над дуэтом из Чехии
Олег Стояновский Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Олег Стояновский
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли чехов Давида Швейнера и Ондржея Перушича в заключительном матче группового турнира по пляжному волейболу на Олимпиаде в Токио.

Встреча завершилась со счетом 19:21, 21:13, 15:8 в пользу россиян. Красильников и Стояновский заняли второе место в квартете В, набрав пять очков, и вышли в плей-офф.

Перед началом Олимпиады тест на коронавирус Перушича дал положительный результат. Позже главный тренер команды Чехии по пляжному волейболу Симон Науш также заразился коронавирусом.

Две лучшие команды каждой из шести групп выходят в 1/8 финала. Также в плей-офф выйдут две лучшие пары, занявшие третьи места в группах. Еще четыре пары, которые финишируют на третьих строчках, сыграют в стыковых матчах за право выхода в 1/8 финала.

Финал пройдет 6 августа. Олимпиада завершится 8 августа.

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