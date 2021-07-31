Российские регбистки заняли восьмое место на Олимпийских играх в Токио

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по регби-7 со счетом 10:22 проиграла команде Китая в матче за седьмое место на Олимпийских играх в Токио.

Российские регбистки заняли третье место в группе, набрав 5 очков. Россиянки попали в число двух лучших команд, занявших третьи места. В четвертьфинале команда России уступила сборной Новой Зеландии (0:36), а позднее в турнире за пятое-восьмое места проиграла австралийкам (7:35).

Полуфинальные и финальные матчи пройдут позднее в субботу.

Регби-7 впервые было представлено в программе Олимпийских игр в 2016 году. В Рио-де-Жанейро в женском турнире победу одержала сборная Австралии, серебро досталось новозеландкам, бронзу завоевали канадки.

Олимпиада завершится 8 августа.