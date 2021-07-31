РФС перенес матч сборной России из Волгограда в Москву

ТАСС, 31 июля. Российский футбольный союз (РФС) из-за эпидемиологической ситуации принял решение перенести домашние матчи национальной и молодежной сборных России против команд Мальты из Волгограда и Саранска в Москву. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"В связи с текущей эпидемиологической ситуацией РФС принял решение перенести домашние матчи национальной и молодежной сборных России из Волгограда и Саранска 7 сентября в Москву. О стадионах проведения матчей РФС сообщит дополнительно. Мы надеемся, что вскоре ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, и болельщики в регионах в ближайшее время снова увидят матчи сборных", - говорится в сообщении службы коммуникаций РФС.

Сборная России в сентябре проведет три матча в рамках отборочного турнира к чемпионату мира - 2022. Игра с командой Хорватии, как и планировалось, состоится 1 сентября в Москве на стадионе "Лужники". Игра против сборной Кипра пройдет 4 сентября в Никосии, а встреча россиян с мальтийцами 7 сентября должна была пройти на "Волгоград Арене".

Молодежная сборная России, составленная из игроков не старше 21 года, в отборе на чемпионат Европы - 2023 в сентябре должна была сыграть со сверстниками из Испании (3 сентября на выезде) и Мальты (7 сентября, Саранск, "Мордовия Арена"). Также россияне в рамках отбора на европейское первенство среди молодежных сборных сыграют с командами Северной Ирландии, Литвы и Словакии.