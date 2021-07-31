Теннисистки Кудерметова и Веснина не сумели завоевать бронзовые медали Олимпиады в парах

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина проиграли бразильянкам Луизе Стефани и Лауре Пигосси в матче за бронзовые награды Олимпийских игр в Токио в парном турнире.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 11:9 в пользу теннисисток из Бразилии. На тай-брейке Кудерметова и Веснина имели четыре матчбола, однако не сумели удержать преимущество.

Весниной 34 года, на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро она завоевала золотую медаль в паре с Екатериной Макаровой. На данный момент Веснина занимает 303-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде и 56-е - в парном. Веснина является победительницей Открытых чемпионатов Франции и США, а также Уимблдона в парном разряде, на ее счету 18 титулов WTA. В одиночном разряде она трижды побеждала на турнирах WTA, лучший результат российской спортсменки на турнирах Большого шлема - выход в полуфинал Уимблдона.

Кудерметова располагается на 32-й строчке мирового рейтинга в одиночном разряде и на 16-й - в парном. В активе 24-летней россиянки две победы на турнирах под эгидой WTA в парном разряде и три - в одиночном. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий раунд Открытых чемпионатов Австралии и Франции, в парном разряде она доходила до полуфинала Открытого чемпионата США.

В финале женского парного турнира Олимпийских игр в Токио, который пройдет позднее в субботу, представительницы Чехии Барбора Крейчикова и Катерина Синякова сыграют против швейцарок Белинды Бенчич и Виктории Голубич.

В общем медальном зачете лидирует команда Китая, на счету которой 20 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых наград. Вторыми идут японцы (17-4-8), третьими - американцы (16-17-12). Сборная России располагается на четвертой строчке, имея в активе 10 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых медалей.