Теннисистки Кудерметова и Веснина не сумели завоевать бронзовые медали Олимпиады в парах

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина проиграли бразильянкам Луизе Стефани и Лауре Пигосси в матче за бронзовые награды Олимпийских игр в Токио в парном турнире.
Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 11:9 в пользу теннисисток из Бразилии. На тай-брейке Кудерметова и Веснина имели четыре матчбола, однако не сумели удержать преимущество.
Весниной 34 года, на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро она завоевала золотую медаль в паре с Екатериной Макаровой. На данный момент Веснина занимает 303-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде и 56-е - в парном. Веснина является победительницей Открытых чемпионатов Франции и США, а также Уимблдона в парном разряде, на ее счету 18 титулов WTA. В одиночном разряде она трижды побеждала на турнирах WTA, лучший результат российской спортсменки на турнирах Большого шлема - выход в полуфинал Уимблдона.
Кудерметова располагается на 32-й строчке мирового рейтинга в одиночном разряде и на 16-й - в парном. В активе 24-летней россиянки две победы на турнирах под эгидой WTA в парном разряде и три - в одиночном. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий раунд Открытых чемпионатов Австралии и Франции, в парном разряде она доходила до полуфинала Открытого чемпионата США.
В финале женского парного турнира Олимпийских игр в Токио, который пройдет позднее в субботу, представительницы Чехии Барбора Крейчикова и Катерина Синякова сыграют против швейцарок Белинды Бенчич и Виктории Голубич.
В общем медальном зачете лидирует команда Китая, на счету которой 20 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых наград. Вторыми идут японцы (17-4-8), третьими - американцы (16-17-12). Сборная России располагается на четвертой строчке, имея в активе 10 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых медалей.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|20
|12
|12
|44
|2
|Япония
|17
|4
|8
|29
|3
|США
|16
|17
|12
|45
|4
|Россия
|10
|15
|11
|36
|5
|Австралия
|10
|3
|13
|26
|6
|Великобритания
|8
|9
|10
|27
|7
|Южная Корея
|5
|4
|6
|15
|8
|Нидерланды
|4
|7
|5
|16
|9
|Франция
|3
|7
|6
|16
|10
|Германия
|3
|4
|9
|16
|11
|Канада
|3
|4
|5
|12
|12
|Новая Зеландия
|3
|3
|3
|9
|13
|Чехия
|3
|2
|1
|6
|14
|Хорватия
|3
|1
|2
|6
|15
|Италия
|2
|8
|12
|22
|16
|Венгрия
|2
|2
|2
|6
|17
|Словения
|2
|1
|1
|4
|18
|Косово
|2
|0
|0
|2
|19
|Швейцария
|1
|3
|4
|8
|20
|Бразилия
|1
|3
|4
|8
|21
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|21
|Грузия
|1
|3
|0
|4
|23
|Тайвань
|1
|2
|3
|6
|24
|Испания
|1
|2
|1
|4
|25
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|25
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|27
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|27
|Австрия
|1
|1
|2
|4
|29
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|29
|Норвегия
|1
|1
|0
|2
|29
|Словакия
|1
|1
|0
|2
|29
|Турция
|1
|0
|2
|3
|33
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|33
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|33
|Ирландия
|1
|0
|1
|2
|36
|Иран
|1
|0
|0
|1
|36
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|36
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|36
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|36
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|36
|Фиджи
|1
|0
|0
|1
|36
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|36
|Греция
|1
|0
|0
|1
|36
|Эфиопия
|1
|0
|0
|1
|36
|Белоруссия
|1
|0
|0
|1
|46
|Колумбия
|0
|2
|1
|3
|47
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|47
|Индонезия
|0
|1
|2
|3
|49
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|49
|Дания
|0
|1
|1
|2
|49
|Куба
|0
|1
|1
|2
|49
|Уганда
|0
|1
|1
|2
|49
|Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
|54
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|54
|Индия
|0
|1
|0
|1
|54
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|54
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|54
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|54
|Польша
|0
|1
|0
|1
|54
|Венесуэла
|0
|1
|0
|1
|61
|Украина
|0
|0
|4
|4
|62
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|63
|Египет
|0
|0
|2
|2
|63
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|65
|Азербайджан
|0
|0
|1
|1
|65
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|65
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|65
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|65
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|65
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|65
|Португалия
|0
|0
|1
|1