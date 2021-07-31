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XXXII летние Олимпийские игры

Теннисистки Кудерметова и Веснина не сумели завоевать бронзовые медали Олимпиады в парах

В матче за третье место россиянки проиграли бразильянкам Луизе Стефани и Лауре Пигосси
Вероника Кудерметова и Елена Веснина Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Вероника Кудерметова и Елена Веснина
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина проиграли бразильянкам Луизе Стефани и Лауре Пигосси в матче за бронзовые награды Олимпийских игр в Токио в парном турнире.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 11:9 в пользу теннисисток из Бразилии. На тай-брейке Кудерметова и Веснина имели четыре матчбола, однако не сумели удержать преимущество.

Весниной 34 года, на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро она завоевала золотую медаль в паре с Екатериной Макаровой. На данный момент Веснина занимает 303-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде и 56-е - в парном. Веснина является победительницей Открытых чемпионатов Франции и США, а также Уимблдона в парном разряде, на ее счету 18 титулов WTA. В одиночном разряде она трижды побеждала на турнирах WTA, лучший результат российской спортсменки на турнирах Большого шлема - выход в полуфинал Уимблдона.

Кудерметова располагается на 32-й строчке мирового рейтинга в одиночном разряде и на 16-й - в парном. В активе 24-летней россиянки две победы на турнирах под эгидой WTA в парном разряде и три - в одиночном. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий раунд Открытых чемпионатов Австралии и Франции, в парном разряде она доходила до полуфинала Открытого чемпионата США.

В финале женского парного турнира Олимпийских игр в Токио, который пройдет позднее в субботу, представительницы Чехии Барбора Крейчикова и Катерина Синякова сыграют против швейцарок Белинды Бенчич и Виктории Голубич.

В общем медальном зачете лидирует команда Китая, на счету которой 20 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых наград. Вторыми идут японцы (17-4-8), третьими - американцы (16-17-12). Сборная России располагается на четвертой строчке, имея в активе 10 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых медалей.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай20121244
2Япония174829
3США16171245
4Россия10151136
5Австралия1031326
6Великобритания891027
7Южная Корея54615
8Нидерланды47516
9Франция37616
10Германия34916
11Канада34512
12Новая Зеландия3339
13Чехия3216
14Хорватия3126
15Италия281222
16Венгрия2226
17Словения2114
18Косово2002
19Швейцария1348
20Бразилия1348
21Румыния1304
21Грузия1304
23Тайвань1236
24Испания1214
25ЮАР1203
25Гонконг1203
27Сербия1124
27Австрия1124
29Тунис1102
29Норвегия1102
29Словакия1102
29Турция1023
33Эстония1012
33Узбекистан1012
33Ирландия1012
36Иран1001
36Таиланд1001
36Эквадор1001
36Филиппины1001
36Бермудские острова1001
36Фиджи1001
36Латвия1001
36Греция1001
36Эфиопия1001
36Белоруссия1001
46Колумбия0213
47Монголия0123
47Индонезия0123
49Бельгия0112
49Дания0112
49Куба0112
49Уганда0112
49Сан-Марино0112
54Болгария0101
54Индия0101
54Туркмения0101
54Иордания0101
54Северная Македония0101
54Польша0101
54Венесуэла0101
61Украина0044
62Казахстан0033
63Египет0022
63Мексика0022
65Азербайджан0011
65Аргентина0011
65Израиль0011
65Кувейт0011
65Кот-д'Ивуар0011
65Финляндия0011
65Португалия0011

 

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