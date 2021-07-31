Тарпищев заявил, что россиянки сами виноваты в поражении в матче за бронзу Олимпиады

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова могут винить только себя в том, что упустили бронзовые медали Олимпийских игр в Токио, девушкам не хватило свежести в решающий момент. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В субботу Веснина и Кудерметова проиграли бразильянкам Луизе Стефани и Лауре Пигосси со счетом 4:6, 6:4, 9:11 в матче за третье место в парном разряде. На тай-брейке в третьем сете, который идет до 10 очков, россиянки имели четыре матчбола, однако не сумели удержать преимущество.

"Сами виноваты в том, что упустили медали. Игра ушла при счете 7:2 на тай-брейке, когда не приняли легкие мячи. Веснина поднаелась, не хватило свежести в решающий момент. Впереди у нее микст - теперь главное восстановиться", - сказал Тарпищев.

В финале олимпийского турнира среди смешанных дуэтов Веснина в паре с Асланом Карацевым сыграет против россиян Анастасии Павлюченковой и Андрея Рублева. Игра состоится 1 августа.