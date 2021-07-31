Футболист "Аякса" Гессер погиб в возрасте 16 лет

ТАСС, 31 июля. Шестнадцатилетний игрок нидерландского футбольного клуба "Аякс" Ноа Гессер умер в возрасте 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба команды.

По данным газеты De Telegraaf, Гессер погиб в дорожно-транспортном происшествии, инцидент произошел в пятницу.

Машина, в которой находился Гессер, выехала на встречную полосу и столкнулась с такси. Водитель такси был отправлен в больницу. Вторым погибшим является 18-летний брат футболиста, который находился с ним в одной машине.

Гессер перешел в "Аякс" из нидерландского любительского клуба "Альфенс Бойс" в 2018 году и выступал за юношескую команду амстердамцев на позиции нападающего.