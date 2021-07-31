Российские рапиристки вернулись в Россию после выступления на Олимпиаде

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по фехтованию на рапирах, которая завоевала золотые медали Олимпиады, в составе Ларисы Коробейниковой, Инны Дериглазовой, Аделины Загидуллиной и Марты Мартьяновой прилетела в субботу в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Российская команда прилетела прямым рейсом из Токио. В аэропорту спортсменов встретили несколько десятков болельщиков.

Помимо рапиристок, в Москву прибыли российские шпажисты Сергей Бида, Павел Сухов, Сергей Ходос и Никита Глазков, которые завоевали серебро Олимпийских игр в командных соревнованиях. Вместе с ними в Москву прилетели серебряный призер Олимпиады в академической гребле в соревновании одиночек Анна Пракатень, а также гребцы Елена Орябинская и Василиса Степанова, которые стали вторыми в соревнованиях двоек распашных без рулевого.

Олимпиада завершится 8 августа.