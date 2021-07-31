Испанский теннисист Карреньо-Буста обыграл Джоковича в матче за бронзу на Олимпиаде

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста победил серба Новака Джоковича в матче за бронзовую медаль олимпийского турнира. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу 30-летнего испанца.

Карреньо-Буста был посеян на турнире под шестым номером. Джокович имел первый номер посева.

Джоковичу 34 года, он занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В июле серб в третий раз кряду стал победителем Уимблдона и завоевал 20-й титул на турнирах Большого шлема, сравнявшись по этому показателю с испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером. Девять раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, шесть раз - Уимблдон, трижды - Открытый чемпионат США и два раза - Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 85 побед на турнирах ATP. Также сербский теннисист является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

Карреньо-Буста располагается на 11-й строчке мирового рейтинга, в его активе шесть побед на турнирах ATP. На турнирах Большого шлема испанец дважды доходил до полуфинала Открытого чемпионата США (2017, 2020).

В финале олимпийского турнира по теннису сыграют россиянин Карен Хачанов и немец Александр Зверев. Финал пройдет 1 августа.