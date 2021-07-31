Веснина заявила, что ей больно после обидного поражения в матче за бронзу Олимпиады

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Бразильские теннисистки сумели переломить матч за бронзовые награды Олимпийских игр в Токио в парном турнире благодаря настрою и силе духа, проигрывать такую встречу очень больно. Такое мнение журналистам высказала Елена Веснина.

В субботу Веснина и Вероника Кудерметова проиграли бразильянкам Луизе Стефани и Лауре Пигосси в матче за бронзовые награды. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 11:9 в пользу теннисисток из Бразилии. На тай-брейке в третьем сете, который идет до 10 очков, россиянки имели четыре матчбола, однако не сумели удержать преимущество.

"Бразильянки боролись, переломили игру духом, настроем и суетой. Мы были мощнее сегодня, все складывалось в нашу сторону. Но в решающий момент их мячи затягивало в углы кортом как магнитом. Это больно, проиграть такой матч", - сказала Веснина.

Весниной 34 года, на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро она завоевала золотую медаль в паре с Екатериной Макаровой. На данный момент Веснина занимает 303-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде и 56-е - в парном. Веснина является победительницей Открытых чемпионатов Франции и США, а также Уимблдона в парном разряде, на ее счету 18 титулов WTA. В одиночном разряде она трижды побеждала на турнирах WTA, лучший результат российской спортсменки на турнирах Большого шлема - выход в полуфинал Уимблдона.

Кудерметова располагается на 32-й строчке мирового рейтинга в одиночном разряде и на 16-й - в парном. В активе 24-летней россиянки две победы на турнирах под эгидой WTA в парном разряде и три - в одиночном. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий раунд Открытых чемпионатов Австралии и Франции, в парном разряде она доходила до полуфинала Открытого чемпионата США.