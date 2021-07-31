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XXXII летние Олимпийские игры

Новозеландки завоевали золото Олимпиады в турнире по регби-7

Серебро и бронза достались сборным Франции и Фиджи соответственно

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Женская сборная Новой Зеландии победила команду Франции со счетом 26:12 в финальном матче турнира по регби-7 на Олимпиаде в Токио.

Бронзу завоевала сборная Фиджи, победившая в матче за третье место команду Великобритании (21:12).

Сборная России заняла восьмое место. На групповой стадии российская команда уступила британкам со счетом 12:14, победила спортсменок из Кении (35:12), а также потерпела поражение от новозеландок (0:33). В полуфинале турнира за 5-8-е места россиянки уступили команде Австралии (7:35), а в матче за 7-8-е места уступили китаянкам (10:22).

Регби-7 впервые было представлено в программе Олимпийских игр в 2016 году. В Рио-де-Жанейро в женском турнире победу одержала сборная Австралии, серебро досталось новозеландкам, бронзу завоевали канадки.

Олимпиада завершится 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай21121245
2Япония174829
3США16171245
4Россия10151136
5Австралия1031326
6Великобритания891027
7Южная Корея54615
8Нидерланды47516
9Новая Зеландия43310
10Франция38617
11Германия341017
12Канада34512
13Чехия3216
14Хорватия3126
15Италия281323
16Венгрия2226
17Словения2114
18Косово2002
19Швейцария1348
20Бразилия1348
21Румыния1304
21Грузия1304
23Тайвань1236
24Испания1225
25ЮАР1203
25Гонконг1203
27Сербия1124
27Австрия1124
29Тунис1102
29Норвегия1102
29Словакия1102
32Турция1023
33Эстония1012
33Узбекистан1012
33Ирландия1012
33Фиджи1012
37Иран1001
37Таиланд1001
37Эквадор1001
37Филиппины1001
37Бермудские острова1001
37Латвия1001
37Греция1001
37Эфиопия1001
37Белоруссия1001
46Колумбия0213
47Монголия0123
47Индонезия0123
49Бельгия0112
49Дания0112
49Куба0112
49Уганда0112
49Сан-Марино0112
54Болгария0101
54Индия0101
54Туркмения0101
54Доминиканская республика0101
54Иордания0101
54Северная Македония0101
54Польша0101
54Венесуэла0101
62Украина0044
63Казахстан0033
64Египет0022
64Мексика0022
66Азербайджан0011
66Аргентина0011
66Израиль0011
66Кувейт0011
66Кот-д'Ивуар0011
66Финляндия0011
66Португалия0011

 

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