Новозеландки завоевали золото Олимпиады в турнире по регби-7

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Женская сборная Новой Зеландии победила команду Франции со счетом 26:12 в финальном матче турнира по регби-7 на Олимпиаде в Токио.

Бронзу завоевала сборная Фиджи, победившая в матче за третье место команду Великобритании (21:12).

Сборная России заняла восьмое место. На групповой стадии российская команда уступила британкам со счетом 12:14, победила спортсменок из Кении (35:12), а также потерпела поражение от новозеландок (0:33). В полуфинале турнира за 5-8-е места россиянки уступили команде Австралии (7:35), а в матче за 7-8-е места уступили китаянкам (10:22).

Регби-7 впервые было представлено в программе Олимпийских игр в 2016 году. В Рио-де-Жанейро в женском турнире победу одержала сборная Австралии, серебро досталось новозеландкам, бронзу завоевали канадки.

Олимпиада завершится 8 августа.