Ильина: российские гандболистки выстрадали победу над командой Франции

ТАСС, 31 июля. Гандболистки сборной России выстрадали победу и заслуженно обыграли команду Франции в матче групповой стадии олимпийского турнира. Такое мнение высказала игрок российской команды Екатерина Ильина, комментарий которой приводит телеканал "Матч ТВ".

Встреча завершилась со счетом 28:27 в пользу россиянок.

"Очень много эмоций, сильно переживали, - сказала Ильина. - В то же время понимали, что нужно сохранять спокойствие, чтобы хватило сил бороться до конца. Мы выстояли, выстрадали эту победу. Я очень рада, всех поздравляю".

Сборная России занимает второе место в группе B, набрав 5 очков в четырех турах. Команда Швеции идет на первой строчке (7), на третьем месте испанки (4), далее следуют команды Бразилии (3), Франции (3) и Венгрии (0). В плей-офф выйдут по четыре команды из двух групп.

Олимпиада завершится 8 августа.