В допинг-пробе кенийского бегуна на Олимпиаде в Токио обнаружили запрещенное вещество

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Допинг-проба А члена сборной Кении по легкой атлетике показала наличие запрещенного вещества. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Кении.

Имя спортсмена не называется, но отмечается, что он специализируется в беге на короткие дистанции.

"Сегодня мы получили сообщение от Международного агентства допинг-тестирования (ITA) относительно одного из наших спринтеров, у которого 28 июля обнаружили запрещенное вещество", - сказал глава кенийской делегации на Играх в Токио.

Отмечается, что спортсмен запросил вскрытие пробы Б. Он также временно отстранен от соревнований на Олимпийских играх в Токио и не примет участия в квалификационных забегах в субботу.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.