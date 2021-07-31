Могушков: отсутствие генменеджера Гамбы в Токио повлияло на настрой российских дзюдоистов

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Генеральный менеджер сборной России по дзюдо итальянец Эцио Гамба, который не смог приехать с командой на Олимпийские игры в Токио из-за антиковидных ограничений, является дополнительным источником энергии, мотивации и уверенности для спортсменов, команде его сильно не хватало в Токио. Об этом журналистам, отвечая на вопрос ТАСС, заявил российский дзюдоист Муса Могушков.

Гамба не смог приехать на подготовительный сбор команды к Играм, а также непосредственно на Олимпиаду. Как сообщал ТАСС источник в Федерации дзюдо России, это связано со сложностями карантина, которые вызваны антиковидными ограничениями.

"В команде много молодых ребят, я один из тех, кто начал работу с Эцио, поэтому мне есть с чем сравнивать, - сказал Могушков. - Конечно, он дополнительный источник энергии, мотивации и уверенности, команде его очень сильно не хватало. Атмосфера налажена, но Эцио есть Эцио, пока в сборной его никто не смог заменить. Хочу принести свои извинения, что мы не оправдали надежды".

Дзюдоист считает, что не может рассуждать о возможных перестановках в административном штабе команды, если после Олимпиада Гамба уйдет. "Для этого есть специальные люди. Мы всего лишь спортсмены, это уже не наше дело. У нас налаженная система, да, может быть у нас получилось неудачное выступление, но я не аналитик, чтобы сказать, что будет - я спортсмен", - добавил дзюдоист.

В пятницу в поединке за третье место в соревнованиях смешанных команд российская команда, которую представляли Дарья Межецкая (весовая категория до 57 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Александра Бабинцева (свыше 70 кг), Могушков (до 73 кг), Михаил Игольников (до 90 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 90 кг), уступила израильтянам со счетом 1-4. Бронзовые медали также завоевала команда Германии, победившая сборную Нидерландов (4-2). Единственный поединок в матче за третье место в составе россиян выиграла Таймазова.