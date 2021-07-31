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XXXII летние Олимпийские игры

Магомедалиева вышла в полуфинал олимпийского турнира по боксу и гарантировала себе медаль

В поединке 1/4 финала россиянка победила представительницу Мозамбика Радий Грамане
Зенфира Магомедалиева AP/Frank Franklin II
Описание
Зенфира Магомедалиева
© AP/Frank Franklin II

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Россиянка Зенфира Магомедалиева победила представительницу Мозамбика Радий Грамане со счетом 4:1 в четвертьфинале Олимпиады в весовой категории до 75 кг.

В полуфинальном поединке россиянка встретится с победителем матча между китаянкой Ли Цянь и представительницей Индии Рани Пуджа. Поединок 1/2 финала пройдет 6 августа.

Магомедалиевой 33 года, она является двукратной чемпионкой Европы (2016, 2019) и двукратной чемпионкой мира (2014, 2019).

Финал в весовой категории до 75 кг у женщин состоится 8 августа. Всего в боксе на Олимпиаде будет разыграно 13 комплектов медалей - восемь у мужчин и пять у женщин.

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