Рапиристка Мартьянова рассчитывает восстановиться от травмы через месяц

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Получившая травму ноги в финале Олимпийских игр в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах Марта Мартьянова рассчитывает восстановиться через месяц. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

Мартьянова в составе женской сборной России завоевала золотую медаль на Олимпиаде. В финальном поединке спортсменка получила травму ноги, но после оказания помощи смогла продолжить соревнование. В субботу команда вернулась в Россию.

"Перелет был отличный, мало людей в самолете, я легла на три сидения, нога немного опухла, но было все хорошо, - сказала Мартьянова. - На следующий день я поехала на МРТ, мне дали диск, но сказали, что там не очень хорошо видно, попросили сделать МРТ после прибытия в Россию. Думаю, что месяц-полтора у нас будет отдых, но рассчитываю восстановиться за месяц. У меня была такая же травма в январе на правой ноге, я восстанавливалась месяц".

"Что касается победы на Олимпиаде, то я еще не верю в это, а тут раз, олимпийский чемпион, осознания нет. Во время поединка я старалась забыть про боль, приятные эмоции от победы заглушили ее", - добавила спортсменка.

Олимпиада завершится 8 августа.