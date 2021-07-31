Поздняков получил желтую карточку за реакцию на выступление дочери в финале Олимпиады

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков получил желтую карточку за эмоциональную реакцию в финале командных соревнований саблисток. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Женская сборная России, в составе которой выступает дочь Позднякова - София Позднякова, в финале встречается с француженками.

Судья соревнований вынес предупреждение Позднякову после эмоциональной реакции. В случае повторного предупреждения Поздняков будет вынужден покинуть арену.