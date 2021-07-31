Судья ошибочно назначил пенальти в матче чемпионата России по футболу "Урал" - "Краснодар"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала неверным решение Василия Казарцева назначить пенальти в ворота екатеринбургского "Урала" в игре перового тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Встреча прошла 25 июля на стадионе в Екатеринбурге. В добавленное ко второму тайму время Казарцев назначил одиннадцатиметровый удар в ворота "Урала", который реализовал форвард гостей Джон Кордоба.

"Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт между игроками произошел по вине нападающего "Краснодара" Джона Кордобы, наступившего на ногу защитнику "Урала" Кириллу Колесниченко и затем упавшего на газон без каких-либо виновных действий игрока обороняющейся команды", - говорится в сообщении.

В матчах ЦСКА - "Уфа", "Рубин" (Казань) - "Спартак" (Москва) и "Химки" (Московская область) - "Зенит" (Санкт-Петербург) орган ошибок в работе судей не обнаружил.