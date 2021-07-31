СМИ: футболист "Локомотива" Крыховяк согласовал контракт с "Краснодаром"

ТАСС, 31 июля. Полузащитник российского футбольного клуба "Локомотив" Гжегож Крыховяк согласовал трехлетний контракт с "Краснодаром". Об этом сообщает портал Meczyki.

Ранее СМИ сообщали, что игрок попрощался с одноклубниками, а сумма трансфера польского полузащитника может составить €1,5 млн.

В первом туре "Локомотив" обыграл тульский "Арсенал" (3:1) и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Во втором туре красно-зеленые сыграют с московским ЦСКА. Встреча состоится 31 июля и начнется в 20:00 мск.

Крыховяку 31 год, он выступает за "Локомотив" с 2018 года. В прошедшем сезоне поляк принял участие в 35 играх за "Локомотив" в разных турнирах, в которых забил 11 голов и отдал четыре голевые передачи. Крыховяк является двукратным обладателем Кубка России (2019, 2021), а также победителем Суперкубка России (2019).