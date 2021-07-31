{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Украинская теннисистка Свитолина стала бронзовым призером Олимпиады

В матче за бронзу спортсменка обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Украинка Элина Свитолина обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину в матче за бронзовую медаль олимпийского турнира.

Встреча завершилась со счетом 1:6, 7:6 (7:5), 6:4 в пользу 26-летней украинки, посеянным под четвертым номером. Рыбакина имела 15-й номер посева. Свитолина завоевала первую в истории олимпийскую награду для сборной Украины в теннисе. В матче за золотую медаль встретятся чешка Маркета Вондроушова и швейцарка Белинда Бенчич (девятый номер посева).

Также в турнире принимали участие четыре российские теннисистки: Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова. Дальше всех по турнирной сетке продвинулась Павлюченкова, которая в четвертьфинальном матче уступила Бенчич.

Рыбакиной 22 года, она занимает 20-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Теннисистка является обладательницей двух титулов под эгидой организации. Лучшим ее результатом на турнирах Большого шлема стал выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в 2021 году.

Свитолина располагается на шестой строчке рейтинга WTA, выиграв 15 турниров под эгидой организации. В 2019 году она дошла до полуфинала Уимблдона и Открытого чемпионата США.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай21121245
2Япония175830
3США16171245
4Россия11151137
5Австралия1031427
6Великобритания891128
7Южная Корея54716
8Франция49619
9Нидерланды47516
10Новая Зеландия43310
11Германия341017
12Канада34512
13Чехия3216
14Хорватия3126
15Италия281424
16Швейцария2349
17Венгрия2226
18Словения2114
19Косово2002
20Бразилия1348
21Румыния1304
21Грузия1304
23Тайвань1236
24Испания1225
25ЮАР1203
25Гонконг1203
27Сербия1124
27Австрия1124
29Тунис1102
29Норвегия1102
29Словакия1102
32Турция1023
33Эстония1012
33Узбекистан1012
33Ирландия1012
33Фиджи1012
37Иран1001
37Таиланд1001
37Эквадор1001
37Филиппины1001
37Бермудские острова1001
37Латвия1001
37Греция1001
37Эфиопия1001
37Белоруссия1001
46Колумбия0213
47Монголия0123
47Индонезия0123
49Бельгия0112
49Дания0112
49Куба0112
49Уганда0112
49Сан-Марино0112
54Болгария0101
54Индия0101
54Туркмения0101
54Доминиканская республика0101
54Иордания0101
54Северная Македония0101
54Польша0101
54Венесуэла0101
62Украина0055
63Казахстан0033
64Израиль0022
64Египет0022
64Мексика0022
67Азербайджан0011
67Аргентина0011
67Кувейт0011
67Кот-д'Ивуар0011
67Финляндия0011
67Португалия0011

 

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Тренер саблистки Поздняковой заявил, что командные соревнования дались ей тяжелее личных
По словам Сергея Степанкина, во время командного турнира на спортсмена ложится двойная ответственность - за себя и партнеров
Читать полностью