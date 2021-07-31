Украинская теннисистка Свитолина стала бронзовым призером Олимпиады

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Украинка Элина Свитолина обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину в матче за бронзовую медаль олимпийского турнира.
Встреча завершилась со счетом 1:6, 7:6 (7:5), 6:4 в пользу 26-летней украинки, посеянным под четвертым номером. Рыбакина имела 15-й номер посева. Свитолина завоевала первую в истории олимпийскую награду для сборной Украины в теннисе. В матче за золотую медаль встретятся чешка Маркета Вондроушова и швейцарка Белинда Бенчич (девятый номер посева).
Также в турнире принимали участие четыре российские теннисистки: Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова. Дальше всех по турнирной сетке продвинулась Павлюченкова, которая в четвертьфинальном матче уступила Бенчич.
Рыбакиной 22 года, она занимает 20-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Теннисистка является обладательницей двух титулов под эгидой организации. Лучшим ее результатом на турнирах Большого шлема стал выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в 2021 году.
Свитолина располагается на шестой строчке рейтинга WTA, выиграв 15 турниров под эгидой организации. В 2019 году она дошла до полуфинала Уимблдона и Открытого чемпионата США.
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|21
|12
|12
|45
|2
|Япония
|17
|5
|8
|30
|3
|США
|16
|17
|12
|45
|4
|Россия
|11
|15
|11
|37
|5
|Австралия
|10
|3
|14
|27
|6
|Великобритания
|8
|9
|11
|28
|7
|Южная Корея
|5
|4
|7
|16
|8
|Франция
|4
|9
|6
|19
|9
|Нидерланды
|4
|7
|5
|16
|10
|Новая Зеландия
|4
|3
|3
|10
|11
|Германия
|3
|4
|10
|17
|12
|Канада
|3
|4
|5
|12
|13
|Чехия
|3
|2
|1
|6
|14
|Хорватия
|3
|1
|2
|6
|15
|Италия
|2
|8
|14
|24
|16
|Швейцария
|2
|3
|4
|9
|17
|Венгрия
|2
|2
|2
|6
|18
|Словения
|2
|1
|1
|4
|19
|Косово
|2
|0
|0
|2
|20
|Бразилия
|1
|3
|4
|8
|21
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|21
|Грузия
|1
|3
|0
|4
|23
|Тайвань
|1
|2
|3
|6
|24
|Испания
|1
|2
|2
|5
|25
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|25
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|27
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|27
|Австрия
|1
|1
|2
|4
|29
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|29
|Норвегия
|1
|1
|0
|2
|29
|Словакия
|1
|1
|0
|2
|32
|Турция
|1
|0
|2
|3
|33
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|33
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|33
|Ирландия
|1
|0
|1
|2
|33
|Фиджи
|1
|0
|1
|2
|37
|Иран
|1
|0
|0
|1
|37
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|37
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|37
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|37
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|37
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|37
|Греция
|1
|0
|0
|1
|37
|Эфиопия
|1
|0
|0
|1
|37
|Белоруссия
|1
|0
|0
|1
|46
|Колумбия
|0
|2
|1
|3
|47
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|47
|Индонезия
|0
|1
|2
|3
|49
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|49
|Дания
|0
|1
|1
|2
|49
|Куба
|0
|1
|1
|2
|49
|Уганда
|0
|1
|1
|2
|49
|Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
|54
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|54
|Индия
|0
|1
|0
|1
|54
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|54
|Доминиканская республика
|0
|1
|0
|1
|54
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|54
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|54
|Польша
|0
|1
|0
|1
|54
|Венесуэла
|0
|1
|0
|1
|62
|Украина
|0
|0
|5
|5
|63
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|64
|Израиль
|0
|0
|2
|2
|64
|Египет
|0
|0
|2
|2
|64
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|67
|Азербайджан
|0
|0
|1
|1
|67
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|67
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|67
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|67
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|67
|Португалия
|0
|0
|1
|1