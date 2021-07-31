Поздняков назвал мишурой провокации в адрес российских спортсменов на Олимпиаде

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал мишурой провокационные выступления в адрес российских спортсменов на Олимпиаде в Токио. Об этом он рассказал журналистам.

"Веришь в человеческий разум, но бывают исключения, которые иногда попадаются, - сказал Поздняков. - Мы приехали сюда выступать и спортивными результатами показывать свою правоту, а не в дискуссиях что-либо доказывать. Каждый, кто сюда приехал, держит в уме спортивную составляющую. А все остальное - мишура, которой должны заниматься руководители".