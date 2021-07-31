Поздняков: королева стрельбы Бацарашкина своими победами вдохновила российских атлетов

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка Виталина Бацарашкина своими победами на Играх в Токио вдохновляет всех российских спортсменов. Такое мнение журналистам высказал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Сборная России, завоевавшая 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград, занимает четвертое место в медальном зачете.

"Спортсменов и все команды можно поблагодарить. Но проведена большая подготовительная работа, мы проводили замеры и тестирования в условиях японского климата, Дальний Восток нам в этом помог. Все складывается из мелочей. Результат не складывается только из спортсмена и тренера", - сказал Поздняков.

Первую золотую медаль российской команде на Олимпиаде в Токио принесла Виталина Бацарашкина. Бацарашкина завоевала золотые медали в скоростной стрельбе из пистолета с 25 м и в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. В паре с Артемом Черноусовым она завоевала серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте.

"Очень стабильно выступает стрельба. Королева стрельбы Виталина идеально выступает здесь, ее выступления вдохновляют наших спортсменов, - отметил Поздняков. - Меня вдохновили победы тхэквондистов. Раньше не могли похвастаться золотыми медалями, а здесь все завоевали".

Все российские тхэквондисты, выступавшие на Олимпиаде в Токио, сумели завоевать награды. Во вторник Владислав Ларин выиграл золотую медаль в весовой категории свыше 80 кг. Ранее олимпийским чемпионом стал Максим Храмцов (до 80 кг), серебряную медаль себе в актив занесла Татьяна Минина (до 57 кг), бронза на счету Михаила Артамонова (до 58 кг).